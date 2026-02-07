Nhà 320 m2 ở làng chài thiết kế cho người cao tuổi

Công trình nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trên khu đất cũ của một gia đình làng chài. Ngôi nhà được các con cải tạo để cha mẹ ngoài 60 tuổi an cư, trong bối cảnh phần lớn thời gian họ sinh sống xa quê. Kiến trúc sư lựa chọn cách tiếp cận hiện đại tiết chế, tập trung nâng cao chất lượng sống trong khung cảnh nông thôn quen thuộc.
Công trình nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trên khu đất cũ của một gia đình làng chài. Ngôi nhà được các con cải tạo để cha mẹ ngoài 60 tuổi an cư, trong bối cảnh phần lớn thời gian họ sinh sống xa quê. Kiến trúc sư lựa chọn cách tiếp cận hiện đại tiết chế, tập trung nâng cao chất lượng sống trong khung cảnh nông thôn quen thuộc.
Ngôi nhà có diện tích xây dựng 320 m2, cao ba tầng, kết cấu khung bê tông. Hình khối công trình giữ tỷ lệ tương đồng với các nhà xung quanh.
Ngôi nhà có diện tích xây dựng 320 m2, cao ba tầng, kết cấu khung bê tông. Hình khối công trình giữ tỷ lệ tương đồng với các nhà xung quanh.
Thay vì tường bao kín truyền thống, ranh giới của căn nhà được tạo bởi tường thấp và cây xanh, vừa đảm bảo riêng tư, vừa cho phép sân trong hòa vào cảnh quan chung.
Thay vì tường bao kín truyền thống, ranh giới của căn nhà được tạo bởi tường thấp và cây xanh, vừa đảm bảo riêng tư, vừa cho phép sân trong hòa vào cảnh quan chung.
Vật liệu mặt ngoài sử dụng hỗn hợp đá rửa (vật liệu hoàn thiện bề mặt sàn, tường bao gồm hỗn hợp xi măng, cát và đá nhỏ, sỏi, hoặc thủy tinh) trộn vỏ sò. Cách làm này gợi lại kỹ thuật xây dựng cũ của vùng biển, nơi ngư dân từng dùng vỏ hàu gia cố tường.
Vật liệu mặt ngoài sử dụng hỗn hợp đá rửa (vật liệu hoàn thiện bề mặt sàn, tường bao gồm hỗn hợp xi măng, cát và đá nhỏ, sỏi, hoặc thủy tinh) trộn vỏ sò. Cách làm này gợi lại kỹ thuật xây dựng cũ của vùng biển, nơi ngư dân từng dùng vỏ hàu gia cố tường.
Bên trong, không gian được tổ chức xoay quanh giếng trời trung tâm, đóng vai trò trục kết nối theo phương đứng. Tổng thể căn nhà bố trí 6 phòng chức năng khép kín, phần lớn diện tích dành cho sinh hoạt chung. Phòng khách, khu nghỉ ngơi, không gian phòng trà, được phân bổ trên ba tầng, liên thông bằng cầu thang và các ô cửa, tạo dòng di chuyển liên tục.
Bên trong, không gian được tổ chức xoay quanh giếng trời trung tâm, đóng vai trò trục kết nối theo phương đứng. Tổng thể căn nhà bố trí 6 phòng chức năng khép kín, phần lớn diện tích dành cho sinh hoạt chung. Phòng khách, khu nghỉ ngơi, không gian phòng trà, được phân bổ trên ba tầng, liên thông bằng cầu thang và các ô cửa, tạo dòng di chuyển liên tục.
Không gian sinh hoạt chung tổ chức liên thông, kết hợp phòng khách và bếp trong một mặt sàn mở.
Không gian sinh hoạt chung tổ chức liên thông, kết hợp phòng khách và bếp trong một mặt sàn mở.
Hệ cửa sổ được thiết kế đa dạng về tỷ lệ và cao độ. Cửa kính lớn tầng một mở rộng tầm nhìn ra sân, cửa sổ ngang dài ở khu ăn uống đón ánh sáng buổi sáng, giếng trời tầng ba tạo các mảng sáng hình học trên tường.
Hệ cửa sổ được thiết kế đa dạng về tỷ lệ và cao độ. Cửa kính lớn tầng một mở rộng tầm nhìn ra sân, cửa sổ ngang dài ở khu ăn uống đón ánh sáng buổi sáng, giếng trời tầng ba tạo các mảng sáng hình học trên tường.
Bố cục công trình cho phép người ở duy trì nhịp sinh hoạt gắn với thiên nhiên. Trước nhà là sông, sau nhà là ruộng, trong sân giữ lại một khoảng trồng rau để người lớn tuổi tiếp tục canh tác. Kiến trúc không tìm cách tách biệt khỏi làng xóm mà chọn cách cùng tồn tại với nhịp sống ở nông thôn ven biển.
Bố cục công trình cho phép người ở duy trì nhịp sinh hoạt gắn với thiên nhiên. Trước nhà là sông, sau nhà là ruộng, trong sân giữ lại một khoảng trồng rau để người lớn tuổi tiếp tục canh tác. Kiến trúc không tìm cách tách biệt khỏi làng xóm mà chọn cách cùng tồn tại với nhịp sống ở nông thôn ven biển.
Không gian cầu thang được tổ chức dọc theo giếng trời, kết hợp khe cửa sổ nhỏ để đưa ánh sáng tự nhiên xuống các tầng dưới.
Không gian cầu thang được tổ chức dọc theo giếng trời, kết hợp khe cửa sổ nhỏ để đưa ánh sáng tự nhiên xuống các tầng dưới.
Phòng trà với bàn ghế gỗ mộc, tủ kệ thấp và rèm tre tạo cảm giác gần gũi, phù hợp nhịp sinh hoạt chậm của người cao tuổi.
Phòng trà với bàn ghế gỗ mộc, tủ kệ thấp và rèm tre tạo cảm giác gần gũi, phù hợp nhịp sinh hoạt chậm của người cao tuổi.
Phòng ngủ bố trí tối giản, ưu tiên tầm nhìn rộng ra ban công và cánh đồng phía trước nhà. Nội thất gỗ đồng bộ, màu sắc trung tính và bề mặt tường hoàn thiện thô nhẹ tạo cảm giác ấm áp.
Phòng ngủ bố trí tối giản, ưu tiên tầm nhìn rộng ra ban công và cánh đồng phía trước nhà. Nội thất gỗ đồng bộ, màu sắc trung tính và bề mặt tường hoàn thiện thô nhẹ tạo cảm giác ấm áp.
Khoảng chuyển tiếp giữa các phòng, nơi ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống theo phương đứng.
Khoảng chuyển tiếp giữa các phòng, nơi ánh sáng từ giếng trời chiếu xuống theo phương đứng.
Bích Phương (theo Archdaily)