Nhà 300 m2 nằm trên sườn núi không cần điều hòa vẫn mát mẻ

Ngôi nhà có diện tích 300 m2, nằm trên một sườn núi biệt lập tại Bahía Ballena (Costa Rica) hướng trọn tầm nhìn ra biển. Công trình được thiết kế cho một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ, với mong muốn xây dựng không gian sống gắn liền với thiên nhiên và duy trì sinh hoạt chủ yếu ngoài trời.
Theo thiết kế, công trình được mở tối đa về phía biển để đón ánh sáng và gió tự nhiên. Không gian sống tận dụng đối lưu từ gió biển ban ngày và gió núi ban đêm, giúp thông thoáng và hạn chế sự phụ thuộc vào hệ thống điều hòa.
Hình khối công trình được tổ chức theo địa hình dốc. Hệ kết cấu giúp ngôi nhà cảm giác như "đặt nhẹ" lên sườn đồi, lơ lửng trên tán cây, đồng thời hạn chế tác động lên mặt đất tự nhiên. Cách tiếp cận này giữ nguyên dòng chảy nước mưa và thảm thực vật bên dưới, phù hợp với bối cảnh sinh thái của khu vực.
Điểm nhấn của ngôi nhà là hệ mái uốn lượn theo dạng sóng, mô phỏng địa hình xung quanh. Hệ mái đóng vai trò che nắng, dẫn gió và kết nối các không gian chức năng dưới một đường nét liên tục.
Hồ bơi được bố trí sát rìa công trình, kéo dài về phía đường chân trời.
Bên trong, mọi không gian sinh hoạt đều hướng ra biển. Ranh giới trong và ngoài được làm mờ, cho phép người ở cảm nhận trực tiếp sự thay đổi của ánh sáng, thời tiết và hệ sinh thái xung quanh.
Việc nâng sàn khỏi mặt đất hỗ trợ thông gió, giảm ẩm và bảo vệ cảnh quan.
Vật liệu hoàn thiện của căn nhà ưu tiên độ bền trong điều kiện ven biển, trong đó gỗ teak được sử dụng cho các bề mặt chính nhằm tăng tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
Không gian ăn uống bố trí mở về phía rừng và biển. Bàn gỗ nguyên khối kết hợp ghế mây nhẹ, phù hợp sinh hoạt ngoài trời.
Khu vực phòng ngủ đặt giường lùi về phía trong. Hệ cột thép nghiêng kết hợp lan can thấp giữ tầm nhìn thông suốt.
Phòng vệ sinh sử dụng bảng màu trung tính. Bàn lavabo dạng khối treo giúp sàn thông thoáng, kết hợp mặt đá sáng màu và tủ gỗ phía dưới.
Bích Phương (theo Archdaily)