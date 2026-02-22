Nhà 300 m2 nằm trên sườn núi không cần điều hòa vẫn mát mẻ

Ngôi nhà có diện tích 300 m2, nằm trên một sườn núi biệt lập tại Bahía Ballena (Costa Rica) hướng trọn tầm nhìn ra biển. Công trình được thiết kế cho một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ, với mong muốn xây dựng không gian sống gắn liền với thiên nhiên và duy trì sinh hoạt chủ yếu ngoài trời.