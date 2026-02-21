Nhà 3 tầng dùng lớp 'vỏ đan' để giảm nắng nóng

Ngôi nhà tọa lạc tại Jakarta (Indonesia), được xây dựng trên khu đất tổng diện tích sàn 800 m2. Công trình được tổ chức không gian theo chiều cao, kết hợp các khoảng rỗng và sân trong để cải thiện vi khí hậu nhiệt đới.
Công trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt linh hoạt của gia chủ, thường xuyên đón khách, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng khu vực.
Khối nhà phía trên được bao bọc bởi hệ lam đan dày, đóng vai trò như lớp "da" cho mặt đứng. Cấu trúc này giúp giảm bức xạ trực tiếp, lọc ánh sáng và hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, đồng thời vẫn duy trì thông gió tự nhiên.
Ngôi nhà áp dụng bố cục không gian mở làm chủ đạo. Các khu vực sinh hoạt chính liên thông, hạn chế tường ngăn, giúp không khí và ánh sáng lưu chuyển liên tục.
Không gian này kết nối trực tiếp với sân ngoài trời, nơi đặt hồ nước và khu ngồi thư giãn.
Hệ cửa kính lớn kết hợp các lớp che nắng bằng vật liệu đan giúp giảm bức xạ trực tiếp, đồng thời duy trì sự riêng tư.
Tầng hai là trung tâm sinh hoạt của gia đình với phòng khách, phòng ăn và một phòng ngủ dành cho khách. Mặt bằng mở giúp mở rộng tầm nhìn theo chiều ngang, tăng khả năng đón gió và ánh sáng tự nhiên.
Không gian sinh hoạt chung được liên thông khu bếp, bàn ăn và phòng khách.
Hệ vách gỗ kết hợp khung kim loại đóng vai trò phân tách nhẹ không gian.
Không gian riêng tư được bố trí tại tầng ba. Phòng ngủ chính hướng ra mặt tiền, có tầm nhìn thoáng và tiếp cận ánh sáng.
Hai phòng ngủ trẻ em đặt về phía sau, sử dụng các bề mặt đan và lam che để kiểm soát nắng, giảm nhiệt và tạo sự thông thoáng.
Xuyên suốt các tầng là hệ sân trong, bồn cây và hồ nước nhỏ, giúp đưa thiên nhiên vào sâu bên trong nhà.
Cách tổ chức này hỗ trợ thông gió, giảm phụ thuộc vào điều hòa, phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Jakarta.
Bích Phương (theo Archdaily)