Nhà 244 m2 ba mặt giáp đường với thiết kế riêng tư

Ngôi nhà có diện tích 244 m2, nằm tại một góc khu dân cư yên tĩnh ở Daejeon (Hàn Quốc). Khu đất có ba mặt giáp đường, xung quanh là chung cư và sân golf.
Ngôi nhà có diện tích 244 m2, nằm tại một góc khu dân cư yên tĩnh ở Daejeon (Hàn Quốc). Khu đất có ba mặt giáp đường, xung quanh là chung cư và sân golf.
Để kiểm soát tầm nhìn và giảm tác động từ bên ngoài, kiến trúc sư bao bọc toàn bộ chu vi khu đất bằng hệ tường kín.
Để kiểm soát tầm nhìn và giảm tác động từ bên ngoài, kiến trúc sư bao bọc toàn bộ chu vi khu đất bằng hệ tường kín.
Bên trong lớp vỏ này, các không gian ở và sân vườn được tổ chức đan xen, duy trì cảm giác sống giữa thiên nhiên.
Bên trong lớp vỏ này, các không gian ở và sân vườn được tổ chức đan xen, duy trì cảm giác sống giữa thiên nhiên.
Toàn bộ công trình sử dụng vật liệu tiết chế, chủ yếu là bê tông, kính và đá, kết hợp mảng xanh phân bố đều trong và ngoài. Cách tổ chức này giúp các thành viên gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết trong sinh hoạt hàng ngày, biến ngôi nhà thành một không gian sống gắn với thiên nhiên.
Toàn bộ công trình sử dụng vật liệu tiết chế, chủ yếu là bê tông, kính và đá, kết hợp mảng xanh phân bố đều trong và ngoài. Cách tổ chức này giúp các thành viên gia đình cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết trong sinh hoạt hàng ngày, biến ngôi nhà thành một không gian sống gắn với thiên nhiên.
Hệ thống sân vườn, hiên nhà bao quanh không gian sống, vừa giúp đón sáng, thông gió, vừa đảm bảo riêng tư.
Hệ thống sân vườn, hiên nhà bao quanh không gian sống, vừa giúp đón sáng, thông gió, vừa đảm bảo riêng tư.
Lối vào nhà dẫn qua một khu vườn nhỏ, nơi ánh sáng lọt xuống từ các khe trên cao.
Lối vào nhà dẫn qua một khu vườn nhỏ, nơi ánh sáng lọt xuống từ các khe trên cao.
Tại tầng một, một sân trong nhỏ đặt giữa phòng khách và bếp, đóng vai trò phân tách mềm hai khu vực có tính chất khác nhau. Khoảng trống này đồng thời đưa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào trung tâm nhà.
Tại tầng một, một sân trong nhỏ đặt giữa phòng khách và bếp, đóng vai trò phân tách mềm hai khu vực có tính chất khác nhau. Khoảng trống này đồng thời đưa ánh sáng và thông gió tự nhiên vào trung tâm nhà.
Sân trong đóng vai trò khoảng đệm giữa các khối nhà, tạo không gian chuyển tiếp yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sinh hoạt bên ngoài.
Sân trong đóng vai trò khoảng đệm giữa các khối nhà, tạo không gian chuyển tiếp yên tĩnh, tách biệt khỏi nhịp sinh hoạt bên ngoài.
Tầng hai bố trí các phòng ngủ, mỗi phòng đều có không gian ngoài trời riêng.
Tầng hai bố trí các phòng ngủ, mỗi phòng đều có không gian ngoài trời riêng.
Hệ cửa kính lớn giúp lấy sáng ổn định, kết nối trực tiếp với sân hiên, mở rộng cảm nhận không gian.
Hệ cửa kính lớn giúp lấy sáng ổn định, kết nối trực tiếp với sân hiên, mở rộng cảm nhận không gian.
Một sân hiên tầng hai liên thông với sân trong tầng một, tạo sự gắn kết theo chiều đứng giữa các tầng.
Một sân hiên tầng hai liên thông với sân trong tầng một, tạo sự gắn kết theo chiều đứng giữa các tầng.
Giữa các phòng ngủ trẻ em là một sảnh nhỏ, đóng vai trò không gian chung linh hoạt. Khu vực này có thể dùng để đọc sách, uống trà.
Giữa các phòng ngủ trẻ em là một sảnh nhỏ, đóng vai trò không gian chung linh hoạt. Khu vực này có thể dùng để đọc sách, uống trà.
Căn nhà khi lên đèn buổi tối, ánh sáng dịu từ nội thất kết hợp mảng kính lớn giúp các khối nhà kết nối liền mạch.
Căn nhà khi lên đèn buổi tối, ánh sáng dịu từ nội thất kết hợp mảng kính lớn giúp các khối nhà kết nối liền mạch.
Bích Phương (theo Archdaily)