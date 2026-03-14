Nhà 220 m2 góc nào cũng thấy cây xanh

Ngôi nhà có diện tích khoảng 220 m2 được xây dựng tại Malabe, Sri Lanka, vừa là nơi ở vừa là studio làm việc của kiến trúc sư. Công trình nằm trong khu dân cư đông đúc và đô thị hóa nhanh. Gia chủ mong muốn tạo một môi trường cho sinh hoạt, làm việc và trao đổi chuyên môn diễn ra liên tục, thay vì tách biệt giữa nhà ở và nơi làm việc.
Căn nhà gồm hai tầng, bố trí linh hoạt để phục vụ nhiều hoạt động như sinh hoạt gia đình, làm việc, gặp gỡ và thảo luận. Gia đình có kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng cùng các thành viên theo đuổi âm nhạc và nghệ thuật, do đó không gian được tổ chức mở, dễ thích ứng với nhiều nhu cầu sử dụng.
Thiết kế nhà xoay quanh bốn sân trong cùng các khoảng thông tầng và không gian mở. Các khoảng sân này đưa cây xanh, ánh sáng và gió vào sâu trong công trình, đồng thời tạo những khoảng đệm giữa các khu chức năng.
Tầng trệt bắt đầu bằng một sân vào nhà cao hai tầng, tạo khoảng chuyển tiếp trước khi bước vào khu sinh hoạt chung.
Không gian nội thất sử dụng nhiều mảng tường thô, sàn xi măng hoàn thiện và bê tông. Đồ nội thất được tích hợp vào kết cấu, giúp giảm số lượng vật dụng rời và giữ không gian gọn gàng.
Phòng khách và khu ăn uống được tổ chức linh hoạt, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.
Kết cấu công trình sử dụng hệ khung bê tông cốt thép kết hợp thép, tạo khung chịu lực bền vững.
Vật liệu được lựa chọn theo tiêu chí sẵn có và chi phí hợp lý. Một số chi tiết mặt đứng tái sử dụng mảnh ngói vỡ, thép cũ, gỗ tái chế và các tấm xi măng dư thừa từ công trình lân cận.
Khu bếp thiết kế hai bên song song, sử dụng tủ gỗ kết hợp mặt bàn bê tông hoàn thiện thô. Hệ kệ mở chạy dọc theo tường giúp lưu trữ bát đĩa, đồ dùng nấu nướng gọn gàng. Cửa kính lớn mở ra sân vườn nhỏ phía sau, đưa ánh sáng tự nhiên và cây xanh vào không gian bếp, đồng thời tăng thông gió.
Phòng ngủ bố trí tối giản với giường thấp đặt trực tiếp trên sàn bê tông. Hệ rèm vải mỏng treo quanh giường tạo lớp ngăn mềm, giúp tăng sự riêng tư đồng thời giữ sự thông thoáng.
Cây xanh, sân trong và các khoảng mở giúp công trình thông gió tự nhiên, giảm nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát.
Các phòng ngủ, khu học tập và làm việc mở ra vườn riêng, duy trì kết nối liên tục với cây xanh.
Căn nhà khi lên đèn vào buổi chiều tối.
Sơ đồ mặt bằng căn nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)