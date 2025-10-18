Nhà 200 m2 lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ

Công trình rộng 200 m2 được thực hiện tại thành phố cảng Cartagena (Tây Ban Nha), nằm trên đỉnh Muralla del Mar, một tường thành cổ. Tại đây, nhóm thiết kế đã kết hợp tư duy kỹ thuật trong không gian vũ trụ với tinh thần sống truyền thống của người Tây Ban Nha để trả lời câu hỏi: "Nhà ở nên được hiểu như thế nào trong thời đại mới?".
Trong vũ trụ, các mô-đun sinh hoạt là những khối nhỏ gọn, tích hợp toàn bộ chức năng sống thiết yếu trong một diện tích tối thiểu. Nhóm KTS đã chuyển hóa tinh thần này vào thiết kế trên mặt đất, nhằm tạo ra một không gian sống gọn gàng, tối ưu công năng, phù hợp với xu hướng thu gọn diện tích nhà ở hiện nay.
Dựa trên nguyên lý thiết kế không gian sống cho tàu vũ trụ, nhóm kiến trúc sư tạo một khối lõi trung tâm nhỏ gọn, tích hợp bếp, phòng tắm, lưu trữ, hệ thống kỹ thuật và điều hòa không khí. Cách bố trí này giúp giải phóng diện tích sử dụng, cho phép phân chia linh hoạt và thông thoáng các khu vực còn lại.
Căn nhà được thiết kế linh hoạt để vừa phù hợp cho sinh hoạt thường ngày, vừa có thể tổ chức các sự kiện đông người. Công trình này là minh chứng cho khả năng kết hợp giữa các ngành tưởng chừng không liên quan như nghiên cứu vũ trụ và kiến trúc nhà ở. Trong bối cảnh đô thị toàn cầu ngày càng thiếu hụt diện tích, đây là một gợi ý thiết thực về cách tư duy sáng tạo có thể mở ra những giải pháp mới.
Khối trung tâm được cấu tạo từ khung kim loại lắp ghép sẵn và các tấm polycarbonate nhiều lớp, cách nhiệt. Bề mặt vật liệu trong mờ, phản chiếu không gian xung quanh, làm nổi bật yếu tố công nghệ.
Bên trong, các không gian được phân định bằng bảng màu rõ rệt: có nơi chỉ dùng một màu nổi duy nhất, nơi khác sử dụng hiệu ứng chuyển sắc để tạo chiều sâu và cảm giác chuyển động.
Khu bếp sử dụng đảo bếp lớn tích hợp bếp từ và tủ lưu trữ, kết hợp ghế bar hình tròn độc đáo. Vật liệu sáng màu và bề mặt phản chiếu giúp tăng sáng, tạo cảm giác rộng rãi cho không gian chức năng trung tâm.
Phòng tắm được ốp gạch toàn bộ với hiệu ứng chuyển sắc từ hồng nhạt đến nâu hồng đậm, tạo chiều sâu và cảm giác liền khối cho không gian. Bồn rửa đôi dạng tròn đặt trên mặt bàn phẳng cùng vòi nước trắng đồng bộ. Cửa sổ kính mờ giúp lấy sáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo riêng tư.
Góc vệ sinh phụ được thiết kế như một buồng chức năng độc lập, sử dụng tông xanh chanh toàn khối. Bồn rửa tròn tối giản kết hợp gương và đèn cùng hình khối mềm mại.
Hành lang dẫn đến không gian sinh hoạt chung.
Trái ngược với phần lõi mang dáng dấp công nghệ, phần không gian bên ngoài được thiết kế như một cảnh quan tự nhiên với tông màu be chủ đạo, đường nét mềm mại không tuân theo hình học cứng nhắc.
Phòng sinh hoạt chung mở hướng ra cảng biển Cartagena, tạo cảm giác rộng rãi, thư thái.
Nội thất phòng khách kết hợp ghế sofa, bàn màu cam đậm và tranh nghệ thuật, tạo điểm nhấn trong không gian tối giản.
Góc nghỉ thư giãn bố trí sát ban công với cửa kính trượt lớn, kết nối trực tiếp mảng xanh bên ngoài.
Bích Phương (theo Designwanted, Archdaily)