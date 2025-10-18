Nhà 200 m2 lấy cảm hứng từ tàu vũ trụ

Công trình rộng 200 m2 được thực hiện tại thành phố cảng Cartagena (Tây Ban Nha), nằm trên đỉnh Muralla del Mar, một tường thành cổ. Tại đây, nhóm thiết kế đã kết hợp tư duy kỹ thuật trong không gian vũ trụ với tinh thần sống truyền thống của người Tây Ban Nha để trả lời câu hỏi: "Nhà ở nên được hiểu như thế nào trong thời đại mới?".

Trong vũ trụ, các mô-đun sinh hoạt là những khối nhỏ gọn, tích hợp toàn bộ chức năng sống thiết yếu trong một diện tích tối thiểu. Nhóm KTS đã chuyển hóa tinh thần này vào thiết kế trên mặt đất, nhằm tạo ra một không gian sống gọn gàng, tối ưu công năng, phù hợp với xu hướng thu gọn diện tích nhà ở hiện nay.