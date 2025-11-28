Nhà 197 m2 nội thất trắng của gia đình ba thế hệ

Ngôi nhà có diện tích 197 m2, tọa lạc trong khu dân cư mới tại thành phố Naju, Hàn Quốc. Đây là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng trẻ, hai con nhỏ và người bà. Sau thời gian sống tại căn hộ chung cư, gia đình quyết định xây nhà riêng để khắc phục tình trạng ồn ào giữa các tầng và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ nhỏ.
Công trình được thiết kế với mong muốn tạo nên một không gian sống yên tĩnh, linh hoạt cho gia đình ba thế hệ giữa bối cảnh đô thị phát triển nhanh.
Mặt đứng công trình được xử lý với các khối gạch sáng màu xếp theo đường ranh mép đất, tạo nên hình tam giác độc đáo ở góc phố.
Hệ tường bao được nâng cao, kết hợp các khe mở nhằm tăng đối lưu và đón ánh sáng, đồng thời giảm cảm giác bức bối do tường cao.
Không gian trung tâm là khu vực sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và bàn ăn, chiếm phần lớn diện tích tầng một. Phía trước là sân trong, phía sau và hai bên là các không gian phụ trợ.
Tầng trên là khu vực phòng ngủ, tạo nên bố cục tổ chức xoay quanh trung tâm sinh hoạt chung. Cách bố trí giúp người lớn có thể quan sát trẻ dễ dàng khi chúng chơi trong nhà.
Nội thất hạn chế tối đa đồ đạc, không có tivi, thay vào đó là hệ kệ sách lớn chiếm toàn bộ bức tường nhằm khuyến khích thói quen đọc sách và giao tiếp trong gia đình. Toàn bộ nội thất trong nhà được sử dụng tông màu trắng làm chủ đạo.
Cầu thang đặt sát tường và lan can kính giúp giảm cảm giác cản trở tầm nhìn. Giếng trời chạy dọc trần nhà đưa ánh sáng tự nhiên xuống khu trung tâm, tạo độ thoáng và chiều sâu cho toàn bộ phòng khách, bếp, bàn ăn.
Khu vực sân ngoài trời được chia chức năng gồm sân chơi nối tiếp phòng khách, vườn cây và khoảng đệm.
Hệ tường ngoài cao hơn tầm mắt đảm bảo sự riêng tư, trong khi vẫn duy trì khả năng tiếp cận ánh sáng và gió nhờ các khe hở.
Lối đi được xử lý bằng khoảng mở lớn, kết hợp tường gạch và lan can kính. Các mảng tường thẳng đứng cùng chất liệu gạch sáng màu giữ cho tổng thể luôn gọn gàng và đồng nhất.
Vật liệu sử dụng chính là gạch sáng màu, bê tông và kính, tạo nên cảm giác thanh thoát và sạch sẽ.
Ngôi nhà lên đèn vào chiều tối, ánh sáng vàng hắt nhẹ qua các khe tường và cửa sổ, tạo hiệu ứng nổi bật trên nền kiến trúc hình khối tối giản.
Bích Phương (theo Archdaily)