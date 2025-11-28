Nhà 197 m2 nội thất trắng của gia đình ba thế hệ

Ngôi nhà có diện tích 197 m2, tọa lạc trong khu dân cư mới tại thành phố Naju, Hàn Quốc. Đây là nơi sinh sống của một cặp vợ chồng trẻ, hai con nhỏ và người bà. Sau thời gian sống tại căn hộ chung cư, gia đình quyết định xây nhà riêng để khắc phục tình trạng ồn ào giữa các tầng và tạo môi trường phát triển tốt hơn cho trẻ nhỏ.

Công trình được thiết kế với mong muốn tạo nên một không gian sống yên tĩnh, linh hoạt cho gia đình ba thế hệ giữa bối cảnh đô thị phát triển nhanh.