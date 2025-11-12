Nhà 160 m2 cho ba thế hệ lấy cảm hứng từ đường cong của xe cổ

Ngôi nhà diện tích 160 m2, tọa lạc tại TP HCM, là nơi sinh sống của gia chủ và ba thế hệ trong gia đình, được thiết kế dựa trên cảm hứng từ tình yêu đặc biệt dành cho xe Vespa cổ.
Tổng thể công trình khai thác tối đa các đường cong, từ mặt đứng đến chi tiết nội thất. Tường xi măng kết hợp vật liệu gỗ giúp tạo sự cân bằng giữa thô mộc và ấm cúng. Đây cũng là giải pháp kết nối giữa cá tính gia chủ và nhu cầu sinh hoạt thực tế của đại gia đình.
Khối nhà được lùi sâu để chừa khoảng sân phía trước, là không gian trồng cây xanh và nơi trưng bày bộ sưu tập xe máy cổ.
Từ đây, lối vào mở ra không gian tầng trệt gồm phòng khách, bếp và khu ăn uống. Khu vực này liên thông với nhau, được KTS sử dụng sàn mở và giếng trời để tăng ánh sáng tự nhiên.
Bếp và bàn ăn là trung tâm sinh hoạt của gia đình, được thiết kế thông tầng kịch trần để lấy sáng tự nhiên, tăng thông thoáng. Hệ trần và tủ bếp ốp gỗ cong đồng nhất, tạo điểm nhấn cho không gian.
Chiếc xe Vespa cổ màu xanh được đặt cạnh sofa như một điểm nhấn kỷ niệm của gia chủ.
Không gian bếp được thiết kế thông thoáng và thuận tiện cho sinh hoạt gia đình. Các hành lang, cửa sổ, ban công ở các tầng đều hướng ra không gian bếp tầng một, tạo sự kết nối trực quan giữa các thành viên.
Ánh sáng tự nhiên chiếu xuyên qua giếng trời, tạo vệt nắng rõ nét trên sàn khu vực bếp và bàn ăn. Thiết kế tường xám giúp tăng hiệu ứng tương phản, làm nổi bật chất liệu gỗ và các chi tiết nội thất.
Giếng trời kết hợp hệ cửa kính lớn giúp khu vực bếp và hành lang luôn đủ sáng.
Phòng ngủ chính sử dụng cửa kính tròn lớn nhìn ra cây xoài lâu năm được giữ lại khi xây dựng. Hình dáng khung kính mô phỏng cửa lều, gợi nhớ trải nghiệm ngủ lều ngoài trời, một trong những ký ức yêu thích của gia chủ.
Ban công đóng vai trò như góc thư giãn, uống cà phê và ngắm cảnh.
Phòng vệ sinh lấy sáng tự nhiên qua hệ lam gỗ và cửa kính tròn. Không gian kết hợp cây xanh và ánh sáng gián tiếp, tạo cảm giác thoáng và gần gũi với thiên nhiên.
Bích Phương
Thiết kế: Story Architecture
Ảnh: Quang Dam