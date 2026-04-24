Nhà 160 m2 'cắt bớt' sàn tầng trên để kết nối gia đình

Rời TP HCM về quê Khánh Hòa, gia chủ xây dựng ngôi nhà 160 m2 cho mẹ và các con. Mặt tiền căn nhà giữ tinh thần kín đáo, giản dị.
Bên trong, kiến trúc sư (KTS) cắt bỏ một phần sàn tầng 2 tạo khoảng thông tầng, vừa làm điểm nhấn thị giác, vừa giúp toàn bộ công trình luôn thoáng đãng.
Ngôi nhà được thiết kế theo triết lý "đơn giản - vừa đủ". KTS tính toán nhu cầu của từng thành viên, loại bỏ những vật dụng, chi tiết rườm rà để không gian sống thông thoáng nhất.
Từ cổng bước vào nhà là không gian bếp và bàn ăn. Đây là không gian sinh hoạt chính, đáp ứng nhu cầu nấu nướng, tiếp đón bạn bè của gia chủ.
Thay vì bố trí phòng khách truyền thống ở khu vực sảnh, KTS thiết kế khu vực này bên cạnh mảng xanh.
Tại phòng khách, người mẹ có thể nằm võng xem tivi, tận hưởng gió trời thay cho cảm giác bức bí của khối hộp đô thị.
Trong ngôi nhà, bàn ăn thay vai trò của phòng khách truyền thống, trở thành điểm tụ họp của cả gia đình.
Khu vực này được thiết kế như một quán cà phê quen thuộc, tích hợp cả nơi ăn uống, trò chuyện và làm việc. Đây là giải pháp không gian nhằm "kéo" các thành viên ra khỏi phòng riêng.
Ở tầng 2 và 3, KTS rút bớt phần sàn không cần thiết để tạo giếng trời đưa ánh sáng vào lõi nhà.
Khoảng thông tầng còn là nơi bà và các cháu có thể nhìn thấy nhau, nói chuyện, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường từ hai cao độ.
Hành lang tầng 2 bố trí góc làm việc nhìn xuống giếng trời. Ánh sáng lọc qua mái che đổ xuống sàn gỗ tạo thành những vệt sáng theo từng thời điểm trong ngày.
Phòng ngủ bố trí giường gỗ ngang tường, kết hợp bàn làm việc nhỏ liền kề đầu giường. Cửa kính mở thẳng ra ban công trồng cây, rèm vải hai lớp kiểm soát ánh sáng linh hoạt giữa ban ngày và ban đêm.
Phía trên bố trí bàn ăn ngoài trời. Ô khoét trên mái vừa đưa ánh sáng tự nhiên xuống dưới, vừa tạo cảm giác ngồi ăn dưới bầu trời.
Ô cửa sổ mở ra phía không gian ngoài trời giúp các thành viên kết nối với nhau dễ dàng.
Mặt tiền ngôi nhà lên đèn lúc chiều tối, thể hiện sự tương phản rõ nét. Tầng dưới kết hợp mái ngói truyền thống tạo sự kín đáo, còn khối tầng trên hiện đại, hé lộ không gian sinh hoạt bên trong qua các ô kính.
Mặt cắt của công trình.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: Story Architecture
Ảnh: LonTon Studio