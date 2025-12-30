Nhà 141 m2 tối ưu chi phí nhờ lùi sâu mặt tiền 8 m

Ngôi nhà tại Đồng Nai nằm trên lô đất 141 m2 (7 x 20,2 m). Gia chủ gồm vợ chồng và hai con trai trưởng thành đều cần không gian riêng tư, nên họ yêu cầu thiết kế 4 phòng ngủ riêng biệt. Ngoài ra, bếp ăn cần rộng rãi, chừa lại khoảng sân trước đủ để xe máy và trồng cây.
Với ngân sách hạn hẹp, nhóm thiết kế đề xuất giải pháp lùi khối nhà chính vào 8 m, chỉ xây dựng trên phần chiều sâu 12,2 m, và mở thêm một khoảng sân nhỏ phía sau. Cách này giúp giảm diện tích sàn và chi phí thi công, nhưng vẫn đảm bảo công năng nhờ mặt bằng bố trí tối ưu.
Tường rào phía trước cao gần 4 m, kết hợp cổng sắt kín để tăng tính riêng tư và đảm bảo an ninh. Nền nhà được nâng cao để tăng chiều cao không gian sử dụng và tạo thế vững chãi cho toàn bộ công trình.
KTS sử dụng các đường cong làm chủ đạo trong thiết kế của ngôi nhà, tạo cảm giác liền mạch và mềm mại. Gạch ốp chân tường liên tục từ ngoài vào trong, là chi tiết điểm nhấn chính của ngôi nhà.
Gạch đất nung được sử dụng ốp tường tầng trệt, tạo cảm giác gần gũi, còn tầng trên dùng gạch giả gỗ để đồng bộ với nội thất.
Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là gỗ óc chó kết hợp màu gạch, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn hiện đại.
Tổng thể công trình được thiết kế theo hướng tiết giảm vật liệu và diện tích nhưng vẫn đủ thông thoáng, nhờ cách chia tách không gian hợp lý và tối ưu nhu cầu sử dụng thực tế. Đây là giải pháp phù hợp với các gia đình có ngân sách giới hạn, muốn tối ưu công năng mà không làm giảm chất lượng sinh hoạt.
Không gian ăn uống mở ra sân sau nhờ hệ cửa kính lùa, giúp tăng sáng và đối lưu không khí.
Không gian bếp ăn sử dụng hệ vòm liên kết các khu vực chức năng, bàn ăn bằng gỗ đặt sát tường với ghế băng dài giúp tiết kiệm diện tích và tăng khả năng sử dụng.
Khu bếp thiết kế với hai mặt bàn thao tác dài. Cửa sổ lớn hình vòm mở ra sân sau giúp lấy sáng và thông gió.
Cầu thang uốn cong theo vách tạo đường nét mềm mại. Giếng trời giúp lấy sáng tự nhiên, tiết kiệm điện vào ban ngày.
Góc làm việc được bố trí cạnh cửa sổ tròn, bàn gỗ sát tường kết hợp kệ sách cao sát trần giúp tận dụng tối đa không gian.
Khi lên đèn, công trình hiện rõ các lớp không gian. Mặt đứng căn nhà nổi bật với hình khối vòm, gạch đất nung và cây xanh tạo điểm nhấn thị giác khi quan sát từ ngoài phố.
Sơ đồ mặt bằng của căn nhà.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế: 90odesign
Nhóm thiết kế: Trần Đức Huy, Lê Duy Bình, Phạm Văn Nghiệp
Ảnh: Quang Trần