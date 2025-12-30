Nhà 141 m2 tối ưu chi phí nhờ lùi sâu mặt tiền 8 m

KTS sử dụng các đường cong làm chủ đạo trong thiết kế của ngôi nhà, tạo cảm giác liền mạch và mềm mại. Gạch ốp chân tường liên tục từ ngoài vào trong, là chi tiết điểm nhấn chính của ngôi nhà.

Gạch đất nung được sử dụng ốp tường tầng trệt, tạo cảm giác gần gũi, còn tầng trên dùng gạch giả gỗ để đồng bộ với nội thất.