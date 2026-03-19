Nhà 119 m2 phân tầng sinh hoạt theo nhịp ngày - đêm

Ngôi nhà nằm trên lô đất 7 x 17 m tại khu dân cư Cát Lái, TP HCM, nơi các quy định về chỉ giới, độ cao và khoảng lùi được kiểm soát chặt. Thay vì tìm cách tạo khác biệt ở mặt tiền, nhóm thiết kế tổ chức lại không gian bên trong, lấy thói quen sinh hoạt của gia chủ làm cơ sở bố trí công năng.
Lối vào chính của căn nhà đánh dấu bằng cửa gỗ sơn đỏ hai cánh, hai bên là chậu cây và bể nước nhỏ bằng đá mài.
Bảng vật liệu xuyên suốt công trình gồm gạch gốm, đá mosaic, gỗ tự nhiên và kim loại. Các bề mặt có độ nhám và chiều sâu, thay vì chạy theo xu hướng vật liệu công nghiệp phẳng phiu, hướng đến vẻ đẹp bền theo thời gian.
Tầng trệt dành trọn cho các hoạt động ban ngày. Phòng khách, bếp và khu vực ăn uống liên thông trên một mặt sàn, không có vách ngăn cứng, tạo tầm nhìn xuyên suốt chiều dài 17 m của nhà. Cách bố trí giúp các thành viên giảm di chuyển lên xuống cầu thang trong ngày, đồng thời tăng tương tác trong gia đình.
Khu bếp sử dụng hệ tủ gỗ tự nhiên kết hợp mặt đá granite tối màu, tường ốp gạch men xanh rêu nhiều sắc độ. Cửa sổ phía sau bếp mở ra mảng xanh, mang ánh sáng tự nhiên và cảnh quan thiên nhiên vào không gian nấu nướng.
Quầy bar ốp gạch gốm nâu đỏ nối liền bếp và phòng ăn, vừa có thể tận dụng làm nơi làm việc, sơ chế đồ ăn, vừa là vách ngăn khéo léo giữa hai khu vực.
Bàn ăn gỗ dài, bày nến cao nhiều kích cỡ, phía sau là hệ tủ gỗ nan đứng, bên trái tường treo nhóm tranh nhỏ nhiều màu sắc.
Phòng khách bố trí sofa lớn, bàn đá marble trên sàn gỗ xương cá. Không gian tiết chế đồ nội thất, ưu tiên diện tích trống để trẻ nhỏ thoải mái vận động. Rèm vải dài từ trần đến sàn ở mặt tiền vừa che nắng vừa giữ sự riêng tư cho tầng trệt.
Cầu thang ốp gỗ toàn bộ, gỗ chạy dọc hai bên tường, đóng vai trò vùng đệm chuyển tiếp giữa không gian "động" bên dưới và không gian "tĩnh" bên trên. Một bức tranh lớn đặt ở chiếu nghỉ tạo điểm nhấn thị giác cho trục giao thông đứng.
Các khoảng lùi trước và sau nhà được "chuyển hóa" thành vùng đệm xanh. Hệ thống cửa và ô thông gió bố trí để gió len vào từng khu vực, giảm phụ thuộc điều hòa trong điều kiện nóng ẩm của TP HCM.
Tầng trên gồm phòng ngủ, phòng vệ sinh, góc làm việc. Phòng ngủ chính dùng nội thất gỗ sáng, tủ quần áo đóng sẵn và rèm vải tự nhiên.
Góc làm việc chung đặt bàn dài sát tường, phía trên là hệ kệ gỗ mở nhiều tầng. Cửa sổ vòm cung cấp ánh sáng tự nhiên, quạt trần gỗ hỗ trợ lưu thông không khí. Khu vực này phục vụ cả nhu cầu làm việc lẫn học tập của các thành viên trong gia đình.
Phòng vệ sinh là điểm nhấn về vật liệu. Tường ốp gạch gốm nâu sẫm dạng thanh dọc kết hợp gạch hoa văn xanh lá, sàn lát gạch trắng điểm gạch nâu đỏ.
Bồn rửa đá nguyên khối đặt trên tủ gỗ, tủ gương khung gỗ hai cánh và đèn tường thủy tinh tạo không khí ấm. Bồn tắm nằm cạnh cửa sổ, giúp ánh sáng tự nhiên tràn vào khu vực thư giãn.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Red Cape Architects