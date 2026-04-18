Nhà 115 m2 'ba chức năng trong một'

Đây là ngôi nhà kiêm nơi ở, văn phòng và quán cà phê của kiến trúc sư (KTS) Nhật Bản. Công trình có diện tích 115 m2, đặt trên khu đất có địa hình phức tạp tại vùng ngoại ô Kobe.
Phía trước căn nhà giáp trục đường rộng, phía sau là con hẻm yên tĩnh. Đặc biệt, nửa phía sau của khu đất là sườn dốc khoảng 30 độ, tạo ra chênh lệch cao độ gần 5,5 m so với phần phẳng phía trước.
Để xử lý hai điều kiện địa hình hoàn toàn khác nhau, KTS đặt hai khối nhà cùng kích thước lệch chéo nhau. Khoảng hở phía trước hình thành một sân thoáng, mở ra đường phố. Phía sau là khoảng sân trải dài theo mặt dốc, nối liền với khu vườn của nhà bên cạnh.
Khối nhà phía trước bố trí quán cà phê tầng một và văn phòng kiến trúc tầng hai. Khu nhà ở của gia đình KTS nằm ở phía sau.
Khu nhà ở được thiết kế men theo sườn dốc nhằm tối ưu diện tích sử dụng không gian bên trong. Toàn bộ nội thất căn nhà sử dụng gỗ sáng màu.
Hệ thống cầu thang kiêm chỗ ngồi đọc sách được thiết kế tích hợp ngăn kéo lưu trữ bên trong.
Phòng ngủ được đặt trên một khối gỗ. Cầu thang thép khung hở dẫn lên giường ngủ giữ nguyên tầm nhìn thông suốt xuống khu sinh hoạt chung.
Không gian quán cà phê tầng một nhìn từ góc quầy bar về phía cửa kính mặt trước của ngôi nhà.
Sàn lệch tầng lộ rõ qua mặt đứng, từ đây có thể thấy khu làm việc tầng lửng phía trên và khu cà phê trong một không gian.
Văn phòng kiến trúc tầng hai gồm hai khu lệch cao độ nhau. Giá sách chạy từ sàn lên gần trần, tích hợp chỗ để màn hình máy tính. Cửa kính giúp đưa ánh sáng vào bên trong.
Ban công lớn nhìn bao quát toàn bộ khu đô thị xung quanh.
Khoảng sân dốc trải theo mặt đất tự nhiên với bậc gỗ đỏ xen đá cuội và cây xanh. Phía trên là ban công gỗ nhìn xuống vườn.
Góc nhìn cho thấy địa hình dốc phía sau công trình, hướng ra con ngõ nhỏ.
Vào buổi tối, ánh sáng bên trong hắt ra ngoài qua từng ô kính.
Sơ đồ mặt bằng tầng 1 và 2 của căn nhà.
Bích Phương (theo Archdaily)