Nhà 103 m2 thiết kế sân thể thao trong nhà cho 5 người con

Ngôi nhà 103 m2 nằm trong khu dân cư gần ga Maebashi, tỉnh Gunma (Nhật Bản), được thiết kế cho một gia đình 7 thành viên gồm vợ chồng và 5 con nhỏ.
Hình khối bên ngoài của căn nhà sử dụng các mảng tường cong, bao quanh sân trong ở trung tâm.
Giải pháp này giúp chắn gió khô đặc trưng của vùng bắc Kanto, đồng thời đón ánh sáng và gió tự nhiên theo mùa vào bên trong.
Điểm nhấn của công trình là không gian sinh hoạt chung "Arena". Đây là một phòng lớn trần cao, gợi liên tưởng đến phòng thể chất ở trường học. "Arena" nối với khối nhà ở 3 tầng (gồm tầng lửng) theo hình chữ L.
Thiết kế này đáp ứng nhu cầu vận động của trẻ nhỏ và cho phép bố mẹ quan sát con từ nhiều góc.
Không gian chung và riêng không tách biệt hoàn toàn, tạo sự liên kết nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách cần thiết. Nội thất nhà sử dụng gỗ tự nhiên, kết hợp hệ cửa kính lớn nhằm tăng ánh sáng và mở rộng tầm nhìn.
Hệ thống thông gió và điều hòa được tối ưu bằng các ống tuần hoàn nhiệt, giúp giảm tải năng lượng cho toàn bộ công trình.
Hành lang tầng trên được tận dụng làm kệ sách chạy dọc, kèm lan can gỗ và lưới bảo vệ an toàn.
Không gian bên trong được phân lớp bằng cao độ sàn và trần, tạo cảm giác tách biệt tương đối trong một khối thống nhất.
Các phòng riêng có diện tích tối thiểu khoảng 5,7 m2, sử dụng cửa trượt kính kết hợp rèm để điều chỉnh riêng tư và âm thanh.
Tủ đồ được bố trí dạng mở, sử dụng hệ kệ gỗ đồng bộ từ sàn đến trần, kết hợp các khoang treo, ngăn kéo và bệ ngồi trung tâm. Cách thiết kế này giúp tối ưu lưu trữ cho gia đình đông người.
Căn nhà được chiếu sáng vào buổi tối, ánh đèn từ các phòng lan tỏa qua hệ cửa kính, tạo lớp sáng ấm áp bao quanh khoảng sân.
Bích Phương (theo Archdaily)