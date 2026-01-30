Nhà 1.200 m2 ẩn mình dưới tán cây hoàn thiện trong 8 năm

Công trình nằm trên khu đất tại vùng Leiria, Bồ Đào Nha với tổng diện tích sàn 1.200 m2. Thay vì tạo một khối nhà lớn, kiến trúc sư chia công trình thành các khối chức năng gồm gara, khu phụ trợ và khu ở chính, bố trí rải rác trên các cao độ tự nhiên sẵn có.

Giải pháp tổ chức mặt bằng một tầng giúp công trình bám sát địa hình, giảm tác động đến cảnh quan rừng cây lâu năm.