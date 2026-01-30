Nhà 1.200 m2 ẩn mình dưới tán cây hoàn thiện trong 8 năm

Công trình nằm trên khu đất tại vùng Leiria, Bồ Đào Nha với tổng diện tích sàn 1.200 m2. Thay vì tạo một khối nhà lớn, kiến trúc sư chia công trình thành các khối chức năng gồm gara, khu phụ trợ và khu ở chính, bố trí rải rác trên các cao độ tự nhiên sẵn có.
Giải pháp tổ chức mặt bằng một tầng giúp công trình bám sát địa hình, giảm tác động đến cảnh quan rừng cây lâu năm.
Công trình nằm trên khu đất tại vùng Leiria, Bồ Đào Nha với tổng diện tích sàn 1.200 m2. Thay vì tạo một khối nhà lớn, kiến trúc sư chia công trình thành các khối chức năng gồm gara, khu phụ trợ và khu ở chính, bố trí rải rác trên các cao độ tự nhiên sẵn có.
Giải pháp tổ chức mặt bằng một tầng giúp công trình bám sát địa hình, giảm tác động đến cảnh quan rừng cây lâu năm.
Vật liệu chủ đạo của căn nhà gồm bê tông, gỗ và kẽm, tạo bảng màu trung tính, phù hợp bối cảnh tự nhiên. Hệ mái kẽm dốc được thiết kế để giải quyết bài toán lá rụng dày vào mùa lạnh. Độ dốc mái kết hợp gió và nước mưa giúp lá cây tự trôi xuống đất.
Vật liệu chủ đạo của căn nhà gồm bê tông, gỗ và kẽm, tạo bảng màu trung tính, phù hợp bối cảnh tự nhiên. Hệ mái kẽm dốc được thiết kế để giải quyết bài toán lá rụng dày vào mùa lạnh. Độ dốc mái kết hợp gió và nước mưa giúp lá cây tự trôi xuống đất.
Quá trình thiết kế và thi công căn nhà kéo dài 8 năm, với ưu tiên xuyên suốt là hạn chế can thiệp vào địa hình.
Quá trình thiết kế và thi công căn nhà kéo dài 8 năm, với ưu tiên xuyên suốt là hạn chế can thiệp vào địa hình.
Chủ nhà, một người sinh ra tại địa phương và hiện làm việc tại Lisbon, coi công trình là nơi đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày, tách khỏi nhịp sống đô thị.
Chủ nhà, một người sinh ra tại địa phương và hiện làm việc tại Lisbon, coi công trình là nơi đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi dài ngày, tách khỏi nhịp sống đô thị.
Không gian sinh hoạt chung phát triển theo hướng mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Hệ cửa kính lớn mở ra nhiều hướng, tăng khả năng lấy sáng tự nhiên và thông gió chéo.
Không gian sinh hoạt chung phát triển theo hướng mở, liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn uống. Hệ cửa kính lớn mở ra nhiều hướng, tăng khả năng lấy sáng tự nhiên và thông gió chéo.
Trần gỗ dốc theo mái tạo chiều cao linh hoạt, đồng thời giúp không gian bên trong giữ được nhịp điệu kiến trúc thống nhất với bên ngoài.
Một số tác phẩm nghệ thuật được đưa vào không gian, tạo điểm nhấn có kiểm soát. Các chi tiết này được đặt rải rác, không chi phối bố cục chung, giữ vai trò bổ sung và tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Trần gỗ dốc theo mái tạo chiều cao linh hoạt, đồng thời giúp không gian bên trong giữ được nhịp điệu kiến trúc thống nhất với bên ngoài.
Một số tác phẩm nghệ thuật được đưa vào không gian, tạo điểm nhấn có kiểm soát. Các chi tiết này được đặt rải rác, không chi phối bố cục chung, giữ vai trò bổ sung và tạo điểm nhấn cho không gian sống.
Khu bếp được tổ chức theo dạng đảo trung tâm, kết nối trực tiếp với không gian sinh hoạt chung. Hệ tủ bếp phẳng, bề mặt sáng màu giúp phản xạ ánh sáng tự nhiên.
Khu bếp được tổ chức theo dạng đảo trung tâm, kết nối trực tiếp với không gian sinh hoạt chung. Hệ tủ bếp phẳng, bề mặt sáng màu giúp phản xạ ánh sáng tự nhiên.
Không gian ăn uống được mở hoàn toàn ra khu sân vườn và hồ bơi thông qua hệ cửa kính khổ lớn.
Không gian ăn uống được mở hoàn toàn ra khu sân vườn và hồ bơi thông qua hệ cửa kính khổ lớn.
Không gian sảnh được tổ chức tối giản, đóng vai trò vùng đệm giữa khu ở và các không gian chức năng. Gương khổ lớn kết hợp bàn console mảnh tạo hiệu ứng mở rộng chiều sâu.
Không gian sảnh được tổ chức tối giản, đóng vai trò vùng đệm giữa khu ở và các không gian chức năng. Gương khổ lớn kết hợp bàn console mảnh tạo hiệu ứng mở rộng chiều sâu.
Các khu vực riêng tư như phòng ngủ được bố trí tách khỏi không gian sinh hoạt chung, vẫn đảm bảo tầm nhìn ra cảnh quan.
Các khu vực riêng tư như phòng ngủ được bố trí tách khỏi không gian sinh hoạt chung, vẫn đảm bảo tầm nhìn ra cảnh quan.
Phòng ngủ nhìn từ bên ngoài vào thời điểm chạng vạng. Ánh đèn ấm bên trong khuếch tán qua lớp cửa kính lớn, tạo hiệu ứng phát sáng nhẹ.
Phòng ngủ nhìn từ bên ngoài vào thời điểm chạng vạng. Ánh đèn ấm bên trong khuếch tán qua lớp cửa kính lớn, tạo hiệu ứng phát sáng nhẹ.
Phòng tắm sử dụng đá và gạch khổ lớn, kết hợp cửa kính mờ để lấy sáng mà vẫn giữ riêng tư.
Phòng tắm sử dụng đá và gạch khổ lớn, kết hợp cửa kính mờ để lấy sáng mà vẫn giữ riêng tư.
Bích Phương (theo Archdaily)