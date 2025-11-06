Nguyễn Xuân Son tái xuất tuyển Việt Nam sau 10 tháng

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, để chuẩn bị cho trận gặp Lào tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Xuân Son vắng mặt ở đội tuyển từ ngày 5/1, sau khi gãy cả xương chày và xương mác chân phải ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan.

Sau khoảng 10 tháng trị thương, đến ngày 11/10 tiền đạo sinh năm 1997 mới lần đầu trở lại thi đấu, ở những phút cuối trận Nam Định đấu tập thắng đội hạng Nhất Trẻ PVF-CAND. Trong giai đoạn bình phục chấn thương kiểu này, các cầu thủ thường được tung vào sân ở những phút cuối, với thời gian ngắn khoảng 10 đến 15 phút rồi tăng dần cho đến khi có thể đá trọn vẹn cả trận.

Nguyễn Xuân Son (áo đỏ) thi đấu ở trận Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 tại lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, trên sân Rajamangala, Thái Lan ngày 5/1/2025. Ảnh: Đức Đồng

Do chấn thương, Son không được Nam Định đăng ký cho lượt đi V-League 2025-2026, dù có cơ hội thi đấu ở chặng cuối của giai đoạn này. HLV Vũ Hồng Việt từng cho biết không muốn đặt áp lực thời gian cho tiền đạo gốc Brazil, mà muốn anh hồi phục hoàn toàn. Nếu không gặp biến số nào lớn, Son có thể thi đấu chính thức vào đầu năm 2026, khi V-League vào giai đoạn lượt về.

Xuân Son tên gốc Brazil là Rafaelson, nhận quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024. Anh trở thành cầu thủ nhập tịch không có gốc gác Việt Nam đầu tiên được gọi lên ĐTQG kể từ năm 2009. Trong hành trình vô địch ASEAN Cup 2024, Son góp công lớn với bảy bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.

Ngoài Son, danh sách đợt này còn có hai gương mặt mới là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo (Công an TP HCM) và tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (CLB Becamex TP HCM). Cả hai cùng sinh năm 2000.

Gia Bảo được ban huấn luyện đánh giá cao ở khả năng phòng ngự, thể lực và đá tốt bằng hai chân. Anh trưởng thành từ CLB Công an Nhân dân (nay là PVF-CAND), sau đó khoác áo Ninh Bình trước khi gia nhập CLB Quảng Nam. Đến tháng 8/2025, trung vệ này sang CA TP HCM và thường xuyên đá chính. Gia Bảo từng khoác áo U20 Việt Nam và được đánh giá là một trong những hậu vệ có phong độ tốt lúc này.

Việt Cường là sản phẩm của lò đào tạo Bình Dương (nay là TP HCM). Anh có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt. Việt Cường là trụ cột của CLB mùa này và đã ghi hai bàn ở V-League. Trước khi lên ĐTQG, anh từng khoác áo U16 và U23 Việt Nam.

Đợt tập trung này diễn ra trùng với giai đoạn hội quân trọng điểm của đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 33. Vì vậy, ĐTQG vắng một số cầu thủ quen mặt, như thủ môn Trần Trung Kiên, tiền vệ Khuất Văn Khang, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Đội tuyển tập trung từ ngày 10/11 tại Hà Nội, rồi lên Phú Thọ tập đến 14/11. Một ngày sau, đội sang Lào, chuẩn bị cho trận đấu ở lượt năm bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 18/11.

Việt Nam đang đứng nhì bảng với 9 điểm, kém đầu bảng Malaysia ba điểm. Trong khi đó, Lào và Nepal đã hết cơ hội.

Theo quy định, mỗi bảng chỉ lấy một đội đầu bảng. Hiện, Malaysia bị FIFA phạt nặng vì làm giả hồ sơ, dẫn đến 7 cầu thủ được cho mang dòng máu lai bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 12 tháng. Họ vì thế đang đối mặt khả năng bị xử thua 0-3 hai trận đầu vòng loại cuối, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách ở trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, khi LĐBĐ châu Á (AFC) – ban tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 – chưa đưa ra quyết định, Việt Nam vẫn cần tập trung đánh bại Lào, trước khi quyết đấu Malaysia vào ngày 31/3/2026.

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Ninh Bình), Nguyễn Văn Việt (Thể Công), Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng)

Hậu vệ (8): Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Nam Định), Cao Quang Vinh Pendant (CAHN), Phan Tuấn Tài, Bùi Tiến Dũng, Trương Tiến Anh (Thể Công), Khổng Minh Gia Bảo (Công an TP HCM)

Tiền vệ (7): Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội FC), Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô (CAHN), Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hoàng Đức (Ninh Bình)

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Nguyễn Tiến Linh (Công an TP HCM), Phạm Gia Hưng (Ninh Bình), Nguyễn Trần Việt Cường (CLB TP HCM).

Hiếu Lương