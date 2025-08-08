Nguyễn Xuân Son chấn thương vẫn được đăng ký dự Siêu cup Quốc gia

Ninh BìnhNam Định gây bất ngờ khi đăng ký tiền đạo Nguyễn Xuân Son chưa hồi phục chấn thương danh sách dự trận tranh Siêu cup Quốc gia 2024-2025 với Công an Hà Nội.

Nguyễn Xuân Son vẫn đang ở Brazil để tập hồi phục chấn thương và dự kiến phải đến cuối tháng 8 mới về Việt Nam. Vì vậy, việc anh nằm trong danh sách 29 cầu thủ được Nam Định đăng ký dự trận tranh Siêu cup gây bất ngờ.

Thực tế, Xuân Son vẫn chưa thể thi đấu. Theo đại diện Nam Định, họ điền tên Son do vẫn còn dư suất đăng ký cho cầu thủ. Điều này cũng giúp tiền đạo sinh năm 1997 có cơ hội nhận huy chương.

Tiền đạo Nam Định Nguyễn Xuân Son ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận thắng Thanh Hóa 3-0 để đoạt Siêu cup Quốc gia 2023-2024, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 31/8/2024. Ảnh: Lâm Thỏa

Theo điều lệ trận Siêu cup, mỗi đội được đăng ký tối thiểu 18 cầu thủ, tối đa 30 cầu thủ. Danh sách phải có tối thiểu 18 cầu thủ chuyên nghiệp và ba thủ môn, tối đa bảy cầu thủ nước ngoài, hai cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài.

Trong khi đó, số quan chức, HLV tối đa là 15 người. Điều này nhằm tương thích với tổng 45 huy chương dành cho đội đoạt Siêu cup.

Khi vào trận, mỗi đội được đăng ký tối đa chín quan chức, HLV, tối đa 20 cầu thủ với ít nhất hai thủ môn. Số ngoại binh được đăng ký tối đa là 7, trong đó chỉ ba người được thi đấu trên sân cùng lúc.

Sau cuộc họp kỹ thuật chiều nay 8/8, Nam Định và Công an Hà Nội cùng đăng ký 29 cầu thủ. Ngoài cầu thủ nhập tịch Xuân Son, sáu ngoại binh của Nam Định là trung vệ Lucas Alves, tiền vệ Caio Cesar, Mahmoud Eid, Romulo, tiền đạo Brenner và Kyle Hudlin, còn Việt kiều là hậu vệ Kevin Pham Ba.

Công an Hà Nội (CAHN) thì có hai Việt kiều là hậu vệ Brandon Ly và Adou Minh Leygley. Sáu ngoại binh gồm trung vệ Hugo Gomes, tiền vệ Vitao, Stefan Mauk, tiền đạo Leonardo Artur, Alan Sebastiao và Rogerio Alves - thi đấu cho Nam Định mùa trước.

Công an Hà Nội (áo đỏ) thắng Nam Định 3-0 ở vòng 5 V-League 2024-2025, trên sân Thiên Trường, Nam Định cũ vào ngày 28/10/2024. Ảnh: VPF

Với tư cách đương kim vô địch V-League 2024-2025, Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, để tiếp CAHN đoạt Cup Quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày mai 9/8 cũng đánh dấu mở màn mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

Trước trận, Nam Định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập thể lực tại Phú Yên cũ (nay là Đắk Lắk), rồi sang Hàn Quốc tập huấn và có ba trận giao hữu với đội trẻ các CLB K-League. "Trận Siêu cup sẽ đánh giá quá trình chuẩn bị của chúng tôi", HLV Vũ Hồng Việt nói ở họp báo chiều nay 8/8. "Chúng tôi sẽ cố gắng chiến thắng. Mỗi giải có áp lực riêng nhưng khi vượt qua thì thành công càng tỏa sáng".

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Mano Polking khẳng định rất hào hứng vì là cuộc đấu của hai CLB rất mạnh, ở một sân đấu đẹp với khán giả tuyệt vời. "Chúng tôi phải tập trung, đoàn kết và giao tiếp tốt với nhau", nhà cầm quân Brazil cho hay. "Trận đấu sẽ rất khó khăn khi đối thủ có khoảng 20.000 khán giả nhà".

CAHN chưa từng đoạt Siêu cup, trong khi đó Nam Định đứng trước cơ hội có danh hiệu này mùa thứ hai liên tiếp.

Siêu cup Quốc gia đầu tiên diễn ra năm 1999, khi Thể Công hạ Công an TP HCM 3-0. Tính đến nay, Hà Nội FC là đội đoạt nhiều Siêu cup nhất với năm lần (2010, 2018, 2019, 2020, 2022). Xếp sau là SLNA, Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) với bốn lần.

Hiếu Lương