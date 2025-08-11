Nguyên Vũ: 'Tôi chỉ muốn sống bên mẹ'

Ca sĩ Nguyên Vũ nói ở tuổi 50, đối diện nhiều mất mát, anh giảm chạy show để ở nhà, tập trung chăm sóc mẹ già.

Dịp ra mắt chuỗi MV Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình, hướng đến 80 năm Quốc khánh, Nguyên Vũ nói gần đây theo đuổi các dự án âm nhạc cộng đồng, không đặt tính thương mại cao. "Tôi đã qua giai đoạn lo lắng về cơm áo gạo tiền. Ngoài ra, tôi muốn ở nhà, dành nhiều thời gian nhất có thể cho mẹ", ca sĩ cho biết.

Nguyên Vũ sống độc thân bên mẹ hàng chục năm qua. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi người bạn thân - người mẫu Nam Phong - qua đời đầu tháng 7, anh càng nhận ra lẽ vô thường, hướng về gia đình nhiều hơn. Hiện, anh sống chung với mẹ gần 90 tuổi ở TP HCM, bốn người anh của Nguyên Vũ đã lập gia đình, ở riêng. Ca sĩ thường đưa mẹ đi khám sức khỏe định kỳ, may mắn bà không có bệnh nền nghiêm trọng.

Có thời điểm, anh làm một lúc bốn việc, từ đi hát, đóng phim đến kinh doanh, MC. Dần dà, anh nhận ra một bữa cơm với mẹ "quý hơn vài chục triệu đồng kiếm được nhờ chạy show".

Với Nguyên Vũ, hạnh phúc là ở cùng mẹ, được chăm sóc bà từng miếng ăn giấc ngủ. Một số người bạn thường trêu anh "già rồi mà sống với mẹ hoài". Ca sĩ cho biết trong mắt mẹ, anh vẫn như đứa trẻ, lúc nào cũng cần quan tâm. Mỗi ngày, ca sĩ thường thu xếp lịch diễn để tranh thủ về nhà ăn tối. "Có thời gian, tôi chuyển ra ngoài để tiện đi hát, tự do hơn với cuộc sống riêng. Nghĩ đến cảnh mẹ một mình thui thủi bên mâm cơm, tôi lại dọn đồ về", anh nói.

Theo ca sĩ, mỗi bước đường sự nghiệp của anh đều có bóng dáng mẹ. Khi quay MV, tham gia một bộ phim, anh luôn tham khảo ý kiến từ bà. Thỉnh thoảng, họ cùng xem các tác phẩm Nguyên Vũ đóng, chương trình anh làm giám khảo.

Nhiều năm qua, anh hạn chế vướng vào scandal để không làm mẹ buồn. "Bà không biết dùng mạng xã hội, nhưng ra đường lúc nào cũng hỏi han người quen về con. Tôi luôn mong được mẹ khuyên răn, dạy bảo để không phải mắc sai lầm, vấp ngã trên đường đời", anh cho biết.

Đàn chị - ca sĩ Ngọc Ánh ủng hộ Nguyên Vũ trong buổi ra mắt chuỗi MV hát về nét đẹp của 34 tỉnh thành sau khi sáp nhập, hôm 6/8. Ảnh: Kevin Huỳnh

Nguyên Vũ sinh tại TP HCM, gia nhập làng giải trí từ những năm 1990. Thời đi học, anh đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc, trở thành ca sĩ độc quyền đầu tiên cho một trung tâm băng đĩa nhạc năm 1995. Đầu thập niên 2000, anh được biết đến qua các ca khúc như Tình yêu thầm kín, Hãy yêu người đến sau, Mơ những ngày bên nhau, Tiếng dương cầm trong đêm, Phố kỷ niệm.



Ngoài ca hát, Nguyên Vũ đóng nhiều phim như: Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, gây ấn tượng với loạt vai phản diện.

Nguyên Vũ hát 'Tình yêu thầm kín' Nguyên Vũ hát "Tình yêu thầm kín" (nhạc ngoại, lời Việt: Nguyên Vũ) - bản hit thập niên 2000 của anh. Video: Nhân vật cung cấp

Tam Kỳ