Nguyễn Vĩnh Tiến tốt nghiệp loại giỏi ngành Y học cổ truyền

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến - tác giả ca khúc ''Bà tôi'' - tốt nghiệp loại giỏi ngành Y sĩ Y học cổ truyền ở tuổi 51.

Anh nhận bằng tại lễ bế giảng của trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, hôm 13/12. Tác giả cho biết có mẹ là bác sĩ nên từ bé, anh đã được định hướng nối nghiệp bà. Anh thường theo mẹ đi làm ở bệnh viện, được bà trao đổi về nguồn gốc các loại bệnh và cách điều trị.

Trưởng thành, Nguyễn Vĩnh Tiến thành công với việc viết nhạc, làm thơ, song trong lòng luôn có tình yêu lớn với ngành y. Khi biết thông tin khóa học hai năm ở trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội, anh quyết định đi học, nhận sự ủng hộ lớn từ mẹ. Càng đào sâu, Nguyễn Vĩnh Tiến càng thấy say mê. Anh có cơ hội tiếp xúc các thầy Đông y giàu kiến thức, những người bạn được sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề lâu đời.

Nguyễn Vĩnh Tiến (phải) nhận bằng tốt nghiệp Y sĩ Y học cổ truyền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Vĩnh Tiến cho biết quá trình học khá vất vả bởi khoảng cách di chuyển giữa nhà và trường xa, các môn học từ giải phẫu, vị thuốc, thang thuốc đến tên các huyệt đều khó nhớ. Sau tốt nghiệp, anh sẽ dành chín tháng nội trú ở bệnh viện và có thể thực hành tay nghề thêm 10-20 năm. Dù còn nhiều gian nan, anh coi đây là niềm hạnh phúc, giúp bản thân đồng cảm hơn nỗi khổ của những bệnh nhân, có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình và gia đình, bạn bè.

Nguyễn Vĩnh Tiến tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội, là nguyên trưởng Khoa Kiến trúc, Đại học Chu Văn An. Hiện anh vẫn tham gia các hoạt động về kiến trúc và quy hoạch đô thị với đề tài liên quan đến đô thị đa cực và mô hình thành phố trong tương lai.

Tác giả từng lập nhóm thơ Hoa lạ năm 1992, đã ra mắt một số tập thơ như Những giấc mộng kín (1999), Những bình minh khác (2002). Năm ngoái, anh tái xuất lĩnh vực thơ sau hơn 20 năm với ấn phẩm Hỗn độn và khu vườn. Ở mảng âm nhạc, Nguyễn Vĩnh Tiến từng đoạt quán quân Bài hát Việt 2005 với ca khúc Bà tôi. Anh sáng tác nhiều bài hát về các loại hoa, ngành nghề, tiêu biểu là Bài ca ngành y Việt Nam. Ca khúc tôn vinh lịch sử phát triển của y học trong nước, được trao giải thưởng của Bộ Y tế năm 2024.

Ngọc Khuê hát 'Bà tôi' Ca sĩ Ngọc Khuê hát ''Bà tôi'' - sáng tác nổi bật của Nguyễn Vĩnh Tiến - trong Bài hát Việt 2005. Video: YouTube Nguyễn Vĩnh Tiến Official Channel

Phương Linh