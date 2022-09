Nguyên trưởng công an huyện bị kỷ luật vì để mất tang vật

Ngày 19/9, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết quyết định kỷ luật ông Hùng được đưa ra sau khi thanh kiểm tra sai phạm tại Công an huyện Thống Nhất để trộm đột nhập trụ sở, lấy ôtô biển số giả là tang vật, gây khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm.

Theo cơ quan kiểm tra Tỉnh uỷ, thời gian giữ chức trưởng Công an huyện Thống Nhất, ông Hùng không ban hành quy chế và bố trí cán bộ chuyên trách quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ tại kho bãi công an huyện.

Đồng thời, ông không đưa ra quy chế trực gác cổng của công an huyện; bố trí chiến sĩ trực gác cổng không đúng quy định; thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo quản lý và biện pháp xử lý ôtô đang bị tạm giữ.

Liên quan vụ việc nói trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật cảnh cáo ông Lê Đình Thôn, nguyên Phó trưởng Công an huyện Thống Nhất, do được phân công trực lãnh đạo công an huyện (ngày 26/4/2019), nhưng để xảy ra mất cắp tài sản.