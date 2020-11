Nguyên trụ trì chùa ở Vĩnh Long bị bắt

Ông Phạm Văn Cung, 38 tuổi, nguyên trụ trì chùa Phước Quang ở Vĩnh Long bị điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều người.

Ông Cung bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam, ngày 25/11.

Thích Phước Ngọc khi còn tại ngoại. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thời gian qua, Ban thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được nhiều đơn tố giác ông Phạm Văn Cung - tức đại đức Thích Phước Ngọc - trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương, đóng tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Những người tố giác cho rằng trụ trì Thích Phước Ngọc đã ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt của họ nhiều tỷ đồng. Họ cũng cung cấp các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Văn Cung.

Sau quá trình xác minh, giữa tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cho trụ trì Thích Phước Ngọc hoàn tục trở về gia thất; đồng thời, thu hồi chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và xóa tên trong danh bộ tăng ni...

Cửu Long