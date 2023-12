Nguyễn Trần Duy Nhất thua knock-out khi trở lại ONE Championship

Thái LanVõ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất bị Denis Puric hạ knock-out ở hiệp hai tại sự kiện võ thuật tổng hợp ONE Fight Night 17 của ONE Championship sáng 9/12.

Duy Nhất tiếp cận trận đấu bằng những đòn đá tầm trung. Trong khi đó, Puric của Bosnia & Herzegovina đáp trả bằng những cú đá trụ và một lần khiến Duy Nhất đứng không vững. Anh nỗ lực tấn công nhưng đối thủ phòng ngự kín kẽ.

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) thất thế trước Denis Puric. Ảnh: ONE Championship

Sang hiệp hai, Duy Nhất chuyển sang đá cao, còn Puric đấm nhiều hơn cùng các đòn ôm quật. Võ sĩ Việt Nam bị bắt bài ở đòn đá cao thứ tư, khi Puric chủ động đỡ rồi phản công bằng cú đấm móc trái trúng thái dương. Duy Nhất ngã ra sàn và không trở lại tư thế sẵn sàng, nên trọng tài buộc phải dừng trận đấu.

Chiến thắng knock-out giúp Puric giành 50.000 USD tiền thưởng (khoảng 1,2 tỷ đồng) cho danh hiệu "Màn trình diễn hay nhất đêm".

Sau khi bị Puric hạ knock-out, Duy Nhất gửi lời xin lỗi người hâm mộ trên trang cá nhân, và quyết tâm sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Đây là trận thua đầu tiên của Duy Nhất trong ngày trở lại ONE Championship sau bốn năm vắng bóng. Năm 2019, anh thắng knock-out hai đối thủ Azwan Che Will của Malaysia và Yuta Watanabe của Nhật Bản. Tuy nhiên, Nhất không thể tiếp tục thượng đài ở ONE do dịch Covid-19 và kế hoạch cá nhân.

Nguyễn Trần Duy Nhất (trái) thua trận đầu tiên tại ONE Championship. Ảnh: ONE Championship

One Fight Night 17 tổ chức tại Thái Lan là sự kiện thuộc giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất châu Á ONE Championship, cũng là sự kiện quốc tế thứ hai Duy Nhất dự trong năm 2023. Trước đó, Duy Nhất giành đai vô địch IPCC (International Professional Combat Council) hạng 60 kg hồi tháng 10 tại TP HCM.

Nguyễn Trần Duy Nhất sinh năm 1989 tại Khánh Hòa trong gia đình võ thuật. Bố anh là võ sư Nguyễn Trần Diệu sáng lập bộ môn Tân Gia Quyền, còn mẹ là võ sư Minh Ánh Ngọc. Duy Nhất được tập võ từ nhỏ trước khi vào Trường Đại học thể dục thể thao TP HCM năm 2007 – nơi anh bén duyên với võ Muay Thái.

Tên tuổi của Duy Nhất gắn liền với môn võ Thái Lan ở các hạng cân nhỏ và được làng Muay Thái Việt Nam mệnh danh là "độc cô cầu bại". Anh từng năm lần vô địch giải do Liên đoàn Muay Thái thế giới tổ chức, một HC đồng giải Muay Thái thế giới 2019, một lần giành HC vàng Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013.

Hiếu Lương