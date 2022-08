Nguyễn Thùy Linh - 'Người đẹp bản lĩnh' Miss World Vietnam

Người đẹp từng là nhà đồng sáng lập dự án "Than ôi" nhằm khuyến khích loại bỏ, thay thế than tổ ong tại Hà Nội. Thùy Linh cùng những người bạn giúp đỡ nhiều người sản xuất, buôn bán sử dụng than tổ ong chuyển đổi nghề, thay thế bếp than.