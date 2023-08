Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục cá nhân tại giải thế giới

HungaryVĐV Nguyễn Thị Oanh đạt kết quả tốt nhất sự nghiệp 4 phút 12,28 giây tại nội dung chạy 1.500m nữ ở giải điền kinh thế giới.

Dù phá kỷ lục cá nhân, Nguyễn Thị Oanh không thể vượt qua vòng loại (heat), do chỉ đứng vị trí 13 trong 14 VĐV chạy ở lượt thứ ba. Vòng loại 1.500m nữ gồm bốn lượt chạy, và sáu VĐV đứng đầu mỗi lượt mới có thể đi tiếp vào bán kết. Cùng lượt chạy với đại diện Việt Nam còn có hai VĐV khác cũng lập kỷ lục cá nhân, nhưng cũng phải dừng bước. Muốn vào bán kết, Oanh đã phải chạy nhanh hơn thành tích 4 phút 01,45 giây của Linden Hall (Australia).

Nguyễn Thị Oanh thi tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 vào tháng 7 ở Thái Lan. Ảnh: AAC

Chung cuộc, Nguyễn Thị Oanh đứng vị trí 51 trong 56 VĐV được dự vòng loại nội dung này. VĐV 28 tuổi đứng thứ ba trong các VĐV châu Á, sau hai đối thủ Nhật Bản là Nozomi Tanaka 4 phút 4,36 giây và Yume Goto 4 phút 10,22 giây.

VĐV đứng đầu vòng loại mới 20 tuổi, là Nelly Chepchirchir từ Kenya với kết quả 4 phút 0,87 giây, hơn Oanh gần 12 giây. VĐV đi tiếp với kết quả chậm nhất chính là đương kim vô địch châu Á Tanaka, nhưng vẫn nhanh hơn đại diện Việt Nam gần 8 giây.

Tại Asiad 2018, Oanh về đích thứ tư ở chung kết nội dung này, sau 4 phút 15,49 giây. Hai VĐV đứng đầu đại hội năm đó là người Bahrain gốc Ethiopia, còn VĐV Ấn Độ Chitra đoạt HC đồng với 4 phút 12,56 giây. Nếu tiếp tục cải thiện thành tích, Oanh có thể tranh huy chương ở Asiad sắp tới tại Hàng Châu, Trung Quốc tháng 9/2023.

Oanh cải thiện hơn sáu giây so với thành tích so với giải châu Á tháng 7/2023, khi cô đứng thứ năm với 4 phút 18,84 giây. Tanaka hay á quân châu lục Goto cũng rút được khoảng hai đến ba giây, so giữa hai giải này.

Tuy nhiên, Oanh chưa thể phá kỷ lục quốc gia do Trương Thanh Hằng nắm giữ từ Asiad 2010 với kết quả 4 phút 9,58 giây. Thanh Hằng cũng đang giữ kỷ lục SEA Games nội dung này, với 4 phút 11,6 giây tại SEA Games 2007. Cả hai thông số này đều tốt hơn kỷ lục cá nhân của Oanh.

Giải điền kinh thế giới 2023 diễn ra tại Budapest, Hungary từ 19/8 đến 27/8. Nguyễn Thị Oanh là VĐV duy nhất của Việt Nam được quyền dự giải, theo suất đặc cách chỉ ở một nội dung là 1.500m nữ.

Hoàng An