Nguyễn Thành Bảo thua thần đồng cờ tướng Mạnh Phồn Duệ

Trung QuốcKỳ thủ từng ba lần vô địch Việt Nam thua Mạnh Phồn Duệ, 17 tuổi người Trung Quốc, ở ván 5 giải cờ tướng thế giới 2025.

Thành Bảo đi tiên, chỉ cần hòa để giữ vững đỉnh bảng, nhưng chọn biến tấn công với mục tiêu quyết thắng. Phồn Duệ nổi tiếng ở khả năng phòng ngự, không chỉ chống đỡ các đợt tấn công, còn phản tiên để thắng.

Đại diện Việt Nam đánh mất đỉnh bảng vào tay kỳ thủ Trung Quốc sau vòng này. Kết quả cũng giúp Phồn Duệ trở thành kỳ thủ duy nhất toàn thắng cả năm ván đầu, giành trọn 10 điểm.

Nguyễn Thành Bảo (trái) trong ván đấu với Mạnh Phồn Duệ tại giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 24/9/2025. Ảnh: TLKĐ

Điều an ủi cho đội Việt Nam là ở cùng thời điểm, Lại Lý Huynh cầm quân đen nhưng thắng Calvin Tay Yelin (Malaysia) để leo lên đứng thứ hai với 9 điểm. Thành Bảo vẫn đứng thứ ba với 8 điểm.

Ở vòng 6, bắt đầu lúc 18h hôm nay 24/9 giờ Hà Nội, Lý Huynh sẽ gặp Phồn Duệ ở bàn một. Nếu thắng, kỳ thủ 35 tuổi sẽ vươn lên chiếm đỉnh bảng của "Tiểu Ma Đồng", và mở ra cơ hội cho Thành Bảo lên nhì bảng. Nhưng nếu Lý Huynh thất bại, Phồn Duệ sẽ gần như chắc chắn vào chung kết. Khi đó, suất chung kết còn lại sẽ do Lý Huynh, Thành Bảo cạnh tranh với nhau và với những kỳ thủ khác.

Mạnh Phồn Duệ 17 tuổi, đã hai lần thắng kỳ thủ số một Trung Quốc hiện tại Tào Nham Lỗi, ở những trận chung kết quan trọng, gồm giải Tân Thái tháng 5 và Cao Tân - Cao Cảng tháng 6/2025. Hai chiến thắng đó đều có một kịch bản, khi Nham Lỗi tấn công dồn dập nhưng vẫn thất bại.

Còn Thành Bảo sinh năm 1978 tại Nam Định, từng ba lần vô địch giải cờ tướng Việt Nam nội dung cờ tiêu chuẩn vào các năm 2007 trong màu áo Bà Rịa-Vũng Tàu, 2011 với Hà Nội và 2023 với Bình Phước. Cùng với Lý Huynh, anh là kỳ thủ Việt Nam có thành tích cao nhất tại giải cờ tướng thế giới, nhận HC bạc năm 2009. Anh cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên thắng một giải cờ tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc khi vô địch trẻ châu Á năm 1998 tại Giang Tô.

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng sẽ vào chơi trận chung kết. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Xuân Bình