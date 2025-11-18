Nguyên tắc mở cửa sổ của người Đức

Luften là thói quen mở cửa sổ để thông gió, thay không khí cũ bằng không khí tươi, phổ biến ở Đức nhằm chống nấm mốc và cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

"Luften" (thông gió) là một phần thiết yếu trong văn hóa của người Đức. Đó là hành động mở toang cửa sổ, đôi khi cả cửa ra vào, để thay thế toàn bộ không khí tù đọng trong phòng bằng không khí tươi từ bên ngoài.

Điều này khác biệt với thói quen hé cửa cho thoáng ở nhiều nơi. Luften là thông gió có chủ đích, diễn ra nhanh, mạnh (gọi là Stoßlüften - thông gió đột ngột) thay vì mở hé cửa sổ cả ngày (Kipplüften).

"Luften" (thông gió) nhằm cải thiện chất lượng không khí trong nhà là một nét văn hóa sống của người Đức. Ảnh minh họa: Intelligent Heizen

Thói quen này quan trọng đến mức thường được ghi rõ trong hợp đồng thuê nhà với điều khoản "thông gió và sưởi ấm đúng cách". Nếu người thuê không thực hiện, làm nấm mốc xuất hiện, chủ nhà có quyền trừ tiền đặt cọc. Do đó, nhiều ngôi nhà ở Đức được thiết kế cửa sổ có thể mở rộng 90-180 độ và bố trí đối diện nhau để tạo luồng gió chéo hiệu quả.

Theo ông Lauren Riddei, giám đốc điều hành công ty nội thất Haus Holistics, thời điểm tốt nhất để "Luften" là buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Thời gian thông gió thay đổi theo mùa:

Mùa hè: Mở cửa 30 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Mùa xuân và thu: Mở 10-15 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Mùa đông: Chỉ cần mở 5-10 phút/lần, hai lần mỗi ngày.

Thời gian mở cửa mùa đông ngắn hơn do chênh lệch nhiệt độ trong nhà và ngoài trời lớn, giúp không khí được trao đổi nhanh hơn.

Lợi ích chính của Luften là tăng lượng oxy, đồng thời loại bỏ khí CO2 dư thừa, độ ẩm, vi khuẩn, nấm mốc và các chất gây dị ứng. Không khí tươi, mát hơn cũng giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giáo sư Christian Drosten, nhà virus học ở Berlin, cho biết thông gió đột ngột và đều đặn là biện pháp đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả để giảm nồng độ aerosol (các hạt lơ lửng) trong không gian kín. Ông giải thích nếu cửa sổ đóng kín, lượng virus trong phòng tăng nhanh, nhưng chỉ cần thông gió đúng cách khoảng 5 phút, nồng độ aerosol có thể giảm về mức an toàn.

Ngọc Ngân (Theo The Spruce)