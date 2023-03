Nguyên tắc chọn đèn phòng tắm

Phòng tắm là không gian phụ nhưng có vai trò quan trọng, do đó, việc lựa chọn đèn phòng tắm đẹp và ít hao tốn cần tìm hiểu các nguyên tắc sau.

Lựa chọn đèn phòng tắm phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định đảm bảo an toàn khi chiếu sáng trong môi trường ẩm ướt. Ảnh: Hà Thành

Kích thước

Kiểm tra kích thước thực tế bố trí vật dụng nội thất không gian phòng tắm (tủ lavabo, tủ gương, tủ treo,...) trước khi lựa chọn đèn. Phòng tắm là không gian tương đối nhỏ, tùy vào vị trí bố trí đèn mà lựa chọn đèn có kích thước phù hợp, tránh trường hợp lựa chọn mẫu đèn không phù hợp, vướng các vật dụng nội thất.

Số lượng đèn

Nên chọn nhiều hơn một loại đèn, phân lớp ánh sáng, sử dụng nhiều loại đèn cho các không gian, nhu cầu khác nhau như: đèn trần, đèn tường, đèn hắt trần,... Kích thước của phòng tắm và nhu cầu chiếu sáng sẽ quyết định số lượng các bóng đèn khác nhau.

Phong cách trang trí, mẫu mã

Đèn phải đi cùng phong cách trang trí nội thất đã được thiết kế. Phong cách hiện đại, tối giản sử dụng các mẫu đèn phẳng, trơn. Phong cách cổ điển lựa chọn các mẫu đèn âm trần có hoa văn họa tiết trang trí.

Các loại đèn thường sử dụng trong phòng tắm gồm: đèn trần (Bao gồm các loại đèn led âm trần, led nổi, đèn mắt cáo, đèn led hắt trần, đèn treo), đèn tường (thường là các đèn led gương, đèn chiếu gương, chậu rửa)

Bố trí các loại đèn

Bố trí các loại đèn không phù hợp khiến ánh sáng mất cân đối, không phù hợp nhu cầu của từng khu vực. Ví dụ, ở khu vực rửa mặt nếu lắp đèn trực tiếp trên đỉnh đầu hoặc phía sau đầu dẫn đến tình trạng ngược sáng và tối khi soi gương. Tùy vào diện tích, hình dáng không gian phòng tắm để bố trí các loại đèn phù hợp tránh việc bố trí gây lãng phí hoặc thiếu sáng. Chia các công tắc phù hợp cho từng vị trí đèn, tránh trường hợp kết hợp một công tắc chung.

Độ sáng

Tùy vào diện tích không gian phòng tắm lựa chọn độ sáng phù hợp, thường sử dụng đèn trần (chiếu sáng chính) 9W-12W, đèn mắt ếch (nhấn điểm, trang trí) 3W-10W, đèn hắt trần (trang trí) 9W-12W.

Màu sắc

Không gian phòng tắm thường được lựa chọn với 2 màu ánh sáng trắng hoặc vàng. Ánh sáng trắng là ánh sáng ở mức gần với ánh sáng ban ngày, trực quan tốt nhất cho các công việc thường làm trong phòng tắm, tuy nhiên với ánh sáng trắng vết bẩn sẽ dễ nhìn thấy và có cảm giác phòng tắm thường xuyên bị dơ bẩn, mắt thường sẽ khó thích ứng khi sử dụng vào nửa đêm. Đối với ánh sáng vàng thì ngược lại, có thể thay đổi cảm giác lạnh trong phòng tắm trở nên ấm áp và thoải mái hơn. Việc lựa chọn màu sắc cũng tùy vào sở thích, nhu cầu, độ tuổi.

Lắp đặt

Lắp đặt đèn phù hợp với từng vị trí không gian, nên tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ các nhà cung cấp, đơn vị thiết kế trước khi quyết định lắp đặt loại nào. Đối với các vị trí có thể tiếp xúc gần hơi nước cần lựa chọn mẫu có khả năng chống ẩm. Quyết định sử dụng đèn led gương nên đi sẵn dây điện chờ và công tắc ở vị trí phù hợp. Bố trí đèn hắt trần nên phối hợp với đơn vị thi công trần thạch cao để thống nhất kỹ thuật và vị trí đi dây. Trường hợp đi các hệ thống máy hút mùi, quạt âm trần cần lưu ý vị trí lắp đèn trước.

An toàn

Lựa chọn đèn phòng tắm phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định đảm bảo an toàn khi chiếu sáng trong môi trường ẩm ướt. Tùy thuộc vào khoảng cách đèn đến nguồn nước sẽ xác định loại ánh sáng cho phép. Dựa vào chỉ số xếp hạng IP, bạn sẽ lựa chọn được đèn phù hợp bởi nó là chỉ số giúp bạn đánh giá mức độ bảo vệ của mỗi sản phẩm trước điều kiện thời tiết, cũng như biết vị trí lắp đặt đèn để sử dụng an toàn. Chỉ số IP càng cao thì mức độ bảo vệ đèn trước điều kiện thời tiết càng cao. Mỗi khu vực trong phòng tắm có một đánh giá, những khu vực không gần nguồn nước có thể lắp đặt đèn có chỉ số IP 44, nhưng khu vực gần nguồn nước nên lắp đặt đèn có chỉ số IP65 để đảm bảo an toàn.

Qua các nguyên tắc trên, để tránh hao tốn khi lựa chọn đèn, cần xác định diện tích, nhu cầu thực tế không gian phòng tắm. Có thể dựa trên nguyên tắc 4 và 5 nếu muốn giảm bớt đèn led gương, tùy chọn mẫu đèn có độ sáng phù hợp với diện tích theo nguyên tắc 6 (tham khảo ý kiến từ các nhà cung cấp đèn), hạn chế bố trí các loại đèn tiếp xúc gần nước theo nguyên tắc 9 vì giá thành thường cao, Lắp đặt đơn giản theo nguyên tắc 8 để tránh chi phí lắp đặt, bảo trì sau này.

Kiến trúc sư Đào Xuân Quang