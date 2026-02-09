Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành qua đời

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đoàn Duy Thành qua đời lúc 6h43 ngày 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

Theo thông tin từ hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Đoàn Duy Thành qua đời do tuổi cao, sức yếu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Với nhiều thành tích cho sự nghiệp cách mạng, ông Thành được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những cống hiến của ông Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang ông với nghi thức cấp Nhà nước.

Lễ viếng nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng) Đoàn Duy Thành từ 7h đến 9h ngày 12/2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ông an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, TP Hải Phòng.

Nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh tư liệu

Ông Đoàn Duy Thành tên khai sinh là Đoàn Hữu Tòng (bí danh Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh năm 1929, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng). Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa V, VI; đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII. Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bộ trưởng Ngoại thương; Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương). Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Tham gia cách mạng từ năm 1945, ông Thành từng là Bí thư Thanh niên Cứu quốc xã Tường Vu; cán bộ Việt Minh huyện Kim Thành; Bí thư Quận ủy Ngô Quyền. Ông từng bị bắt và chịu tù đày ở Côn Đảo.

Sau khi ra tù, ông đảm nhiệm nhiều cương vị tại Hải Phòng, chủ yếu về lĩnh vực công nghiệp, thương mại, rồi làm Chủ tịch, Bí thư Hải Phòng.

Năm 1986, ông Thành làm Bộ trưởng Ngoại thương và làm Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương một năm sau đó. Đây là thời kỳ Việt Nam bắt đầu chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang thời kỳ đổi mới với nền kinh tế nhiều thành phần.

Trên những cương vị này, ông Đoàn Duy Thành đề ra nhiều chủ trương nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân địa phương như khai hoang, đắp đê Đình Vũ, hình thành các vùng dân cư mới, tổ chức phong trào "ngói hóa nông thôn". Ông cũng là người "xé rào" khoán ruộng cho nông dân.

Ông đề ra nhiều quyết sách như nhập khẩu vàng góp phần kiềm chế lạm phát; từng bước xóa bỏ cơ chế độc quyền ngoại thương; mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu.

Giai đoạn này, ông cũng thúc đẩy nhiều chính sách cải cách kinh tế, gỡ rào cản cơ chế bao cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển. Những đóng góp này đặt nền móng cho môi trường kinh doanh cởi mở hơn thời kỳ đổi mới.

Rời các chức vụ trong chính quyền, ông Thành làm Viện trưởng Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương rồi Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trên cương vị Chủ tịch VCCI, khi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn non trẻ, thiếu liên kết và tiếng nói đại diện, ông Thành chú trọng mở rộng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, từ xúc tiến thương mại, kết nối hợp tác, kiến nghị chính sách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. VCCI cũng thúc đẩy hợp tác quốc tế để doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và hội nhập. Năm 2003, ông nghỉ hưu theo chế độ.

Nguyên Phong