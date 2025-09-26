Nguyên Phó chánh án Tòa cấp cao Phạm Tấn Hoàng bị khai trừ Đảng

Ông Phạm Tấn Hoàng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên, nguyên Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, vừa bị Ban Bí thư quyết định khai trừ Đảng.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng trưa 26/9, quyết định kỷ luật được Ban Bí thư đưa ra tại cuộc họp sáng cùng ngày sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Bí thư kết luận ông Hoàng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này bị đánh giá "gây hậu quả rất nghiêm trọng", gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng "rất xấu" đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi ông công tác. Ban Bí thư cũng đề nghị cơ quan chức năng áp dụng hình thức kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Ông Phạm Tấn Hoàng khi đương chức. Ảnh: Tòa án

Ngày 24/7, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố ông Hoàng, 59 tuổi, về tội Nhận hối lộ. Trước đó, ông Hoàng đến đầu thú, khai nhận đã nhận 140 triệu đồng để giúp bị cáo Trần Hoàng Đan, phạm tội Giết người, được giảm 18 tháng tù trong một phiên tòa phúc thẩm. Ông sau đó tự nguyện nộp lại số tiền đã nhận.

Ngoài hành vi này, cơ quan tố tụng xác định ông Hoàng còn nhận hối lộ để tác động xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong một vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc tại Quảng Trị.

Ông Hoàng giữ chức Phó chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng từ cuối năm 2021, trước đó là Chánh án TAND tỉnh Phú Yên.

Vụ việc liên quan ông Hoàng nằm trong quá trình mở rộng điều tra đường dây đưa, nhận và môi giới hối lộ do Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thụ lý, với nhiều bị can là cán bộ các cơ quan tố tụng.

Vũ Tuân