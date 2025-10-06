Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ông Đỗ Trọng Hưng, nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng do vi phạm "gây hậu quả rất nghiêm trọng".

Ngày 6/10, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Hưng bị xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm của ông bị đánh giá là gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Ông Đỗ Trọng Hưng. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Đỗ Trọng Hưng 54 tuổi, quê Thanh Hóa, Tiến sĩ triết học. Xuất thân từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương, ông từng đảm nhiệm các vị trí như Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Nông Cống, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ năm 2016, ông là Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy và được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10/2020. Ông ra Hà Nội giữ chức Phó ban Tổ chức Trung ương vào tháng 9/2024.

Ngày 26/9, Bộ Chính trị kết luận ông có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi còn là Bí thư Tỉnh ủy, nên đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật.

Vũ Tuân