Nguyên phó ban quản lý dự án thành phố Lào Cai bị bắt

Ông Phạm Khắc Phương, nguyên Phó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Lào Cai, bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi làm hệ thống lan can đá của dự án.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Phương, 59 tuổi, đã nghỉ hưu, cùng Vũ Tuấn Anh, cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Lào Cai - Cốc San và Cao Kim Cương, Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Hùng Mạnh, để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Phương và Tuấn Anh bị bắt tạm giam, còn Cương bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cùng vụ án, cảnh sát khởi tố, tạm giam Nguyễn Thu Hà, cán bộ UBND phường Cam Đường, để điều tra tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can Phương, Cương, Tuấn Anh, Hà (từ trái qua, từ trên xuống). Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra ban đầu xác định, hệ thống lan can đá thuộc dự án cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Hồng thuộc phường Cốc Lếu, phường Kim Tân trước sáp nhập đã bị làm sai thiết kế, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vi phạm quy định về xây dựng.

Phạm Dự