Nguyễn Nhật Ánh viết về cuộc sống nhập cư Sài Gòn 1980

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1980 và cuộc sống của dân nhập cư.

Ở buổi ra mắt sách chiều 26/11 tại TP HCM, Nguyễn Nhật Ánh nói ông cũng là một trong những người nhập cư, hiểu rõ giai đoạn thành phố thập niên 1980. "Thời đó, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn. Cách ứng xử giữa con người với nhau có rất nhiều điều đáng để nhớ", nhà văn nói.

Nguyễn Nhật Ánh viết về cuộc sống dân nhập cư Sài Gòn 1980 Nguyễn Nhật Ánh nói về cảm hứng viết sách "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo". Video: Hoàng Dung

Cốt truyện xoay quanh ba nhân vật Thiều, Mận, Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rời vùng quê lên Sài Gòn ăn học, làm quen với sự chật hẹp của phố thị. Họ sống cùng tình bạn trong trẻo, tình cảm hàng xóm, sự cưu mang nhau của những người lao động nghèo. Thông qua tác phẩm, Nguyễn Nhật Ánh muốn đề cao lối sống tử tế để người đọc thấy tâm hồn đẹp hơn mỗi ngày.

Nhà văn tái hiện trải nghiệm và ký ức của ông khi sống ở khu phố người Việt gốc Hoa tại quận 10, 6, 5 (cũ) qua những hình ảnh, kiến trúc đặc trưng như chung cư kiểu cũ, cây cầu Palikao, xe hủ tiếu, công việc của những người bán báo, giao báo giấy một thời.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách mới tại họp báo.

Trước đây, nhà văn thường dùng ngôi thứ nhất trong đa số tác phẩm, với những chi tiết lấy cảm hứng từ trải nghiệm của bản thân. Trong sách mới, lần đầu ông dùng tên thật, xuất hiện trong phân đoạn ngắn. "Tôi từng đưa ca sĩ Ánh Tuyết, nghệ sĩ Thành Lộc, Việt Anh vào sách nên lâu lâu cũng tự lăng xê tên tuổi một chút", Nguyễn Nhật Ánh đùa.

Đại diện đơn vị phát hành - Nhà xuất bản Trẻ - nhận xét: "Không cần những tình tiết kịch tính, cuốn sách vẫn cuốn hút bởi cách ông khắc họa tâm lý trẻ thơ".

Sách được in 80.000 cuốn, gồm 60.000 bản bìa mềm và 20.000 bản bìa cứng. Phần minh họa do họa sĩ Đỗ Hoàng Tường đảm nhận. Nhà văn cho biết trích 80 triệu đồng tiền nhuận bút ủng hộ người dân Nam Trung Bộ sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (phải) và đại diện Nhà xuất bản Trẻ ủng hộ người vùng lũ.

Nguyễn Nhật Ánh, 70 tuổi, sinh tại Thăng Bình, Quảng Nam, từ năm 1973 vào Sài Gòn sống, theo học ngành sư phạm, tốt nghiệp năm 1976. Bên cạnh năm tập thơ, hơn 30 tập truyện tranh, 12 tập kịch bản phim, ông xuất bản hơn 100 tác phẩm văn xuôi đề tài thanh thiếu niên, tuổi mới lớn và thiếu nhi. Tác giả còn in ba tập bình luận thể thao và hơn 50 tập tư vấn tình yêu dưới các bút danh khác nhau. Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn viết cho thanh thiếu niên nhiều nhất nước. Sách của ông từng nhiều lần được chuyển thể lên màn ảnh.

Năm 1994, phim Áo trắng sân trường được ra mắt, do Lê Dân đạo diễn, dựa trên truyện Nữ sinh, dàn diễn viên gồm Lê Công Tuấn Anh, Y Phụng, Ngô Mỹ Uyên. Năm 1998, phim Chú bé rắc rối dựa trên truyện cùng tên được Phùng Ngọc - diễn viên phim Đất phương Nam - đóng vai chính. Năm 2004, phim truyền hình Kính vạn hoa ra mắt, với các diễn viên: Ngọc Trai, Tiểu Long, Anh Đào... Phim điện ảnh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ đạo diễn ra rạp năm 2015. Tác phẩm Mắt biếc của Nguyễn Nhật Ánh cũng được đạo diễn này chuyển thể lên màn ảnh cuối năm 2019, đạt doanh thu 180 tỷ đồng. Hai tác phẩm Kính vạn hoa, Ngày xưa có một chuyện tình ra rạp năm ngoái.

