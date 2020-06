Nguyên nhân và cách khắc phục xe Ford bị rò rỉ dầu

Chất lượng gia công bề mặt ống làm mát khí nạp và quá trình bôi keo mặt che dây đai cam không đủ độ kín khiến dầu rò rỉ.

Trong văn bản làm việc với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương), Ford Việt Nam (FVN) chính thức giải đáp nguyên nhân và hướng xử lý cho những xe Everest, Ranger, Ranger Raptor lắp động cơ dầu tăng áp 2.0 có hiện tượng ngấm, rò rỉ dầu ở hai chi tiết: ống nạp két làm mát khí nạp và nắp che dây đai cam.

Hơi ẩm tại ống nạp két làm mát khí nạp

Hơi thừa ở các-te sinh ra trong quá trình hoạt động của động cơ được dẫn qua một đường ống để vào két làm mát khí nạp, trước khi lượng khí này đi qua bộ tăng áp để vào động cơ. Ống nạp được kết nối vào két làm mát bằng khớp ôm thông thường.

Dầu đọng trên cổ ống két làm mát khí nạp xe Ford Ranger. Ảnh: Văn An

Do chất lượng gia công bề mặt ống két làm mát khí nạp của nhà cung cấp không đồng đều về tiêu chuẩn độ nhẵn bề mặt, dẫn đến gioăng nắp cao su của ống nạp không ôm khít, gây hiện tượng hơi ẩm dầu tại vị trí khớp kết nối. Để khắc phục tình trạng này, các đại lý của hãng thay thế miễn phí két làm mát và ống đầu vào.

Nhiều khách hàng lo lắng hơi ẩm dầu gần vị trí đèn pha, nơi có nhiệt độ cao, có thể phát sinh cháy. Theo chuyên gia, khả năng này khó có thể xảy ra, bởi lẽ, nhiệt độ tại vị trí đèn là khoảng 40 độ C, nhiệt độ động cơ khoảng 90-95 độ C, nếu cao hơn xe sẽ có cảnh báo để tài xế tắt máy. Trong khi đó, nhiệt độ chớp cháy (có tia lửa điện trên bề mặt) của dầu là 230 độ C và nhiệt độ tự cháy là 495 độ C. Tức là, cả nhiệt độ của động cơ và của đèn pha đều chưa đủ khả năng làm dầu bốc cháy.

Ngấm dầu máy tại nắp che dây cam

Khoang chứa cơ cấu dẫn động cam sẽ được che kín bởi nắp dây đai cam, bằng cách dán một lớp kéo silicon rồi bắt vít. Khi lắp ráp động cơ, do quá trình chuẩn bị bề mặt và bôi keo không đảm bảo độ kín khu vực mặt lắp ghép chữ T nên dầu máy ngấm từ khoang chứa cơ cấu dẫn động cam ra bên ngoài.

Dầu ngấm ở mặt bưởng đầu máy xe Ford (vị trí lắp ghép chữ T). Ảnh: Thanh Tùng

Cách khắc phục hiện tượng trên là vệ sinh sạch bề mặt và thay mới bưởng cam (nắp che), bao gồm toàn bộ bu-lông, đai ốc, bôi keo mới, lắp nắp che và siết lực lắp theo đúng tiêu chuẩn. Quá trình thực hiện mất khoảng 2 ngày.

Tuy nhiên, lượng dầu máy bị ngấm ra bên ngoài như thế này là rất ít, không làm ảnh hưởng đến số lượng cũng như chất lượng bôi trơn của dầu trong khoang động cơ- Khả năng vận hành của xe cũng không bị ảnh hưởng.

Tại vị trí dầu ngấm ở nắp che dây đai cam, để dầu máy tự cháy cần nhiệt độ 495 độ C và một lượng dầu đọng tối thiểu 15 ml. FVN ghi nhận không có hiện tượng lượng dầu đọng đến 15 ml và nhiệt độ động cơ hoạt động bình thường chỉ đến 95 độ C, vì thế loại trừ khả năng gây cháy khi xuất hiện tình trạng này.

Việc sửa chữa được các đại lý Ford thực hiện miễn phí. Riêng hiện tượng ngấm/rò rỉ dầu tại nắp che dây đai cam phía trước động cơ, hãng mở rộng chương trình bảo hành đến 5 năm (không giới hạn chỉ số km) tính từ ngày bắt đầu bảo hành xe. Đồng thời hạng mục kiểm tra vấn đề này cũng được thêm vào danh sách các bước trong quy trình bảo dưỡng xe cho khách.

Kỹ thuật viên thực hiện bôi keo mới một động cơ xe Ford có dầu ngấm ở nắp bưởng cam. Ảnh: Đại Quang

Hiện tượng dầu ngấm tại hai vị trí: ống két làm mát khí nạp và mặt bưởng cam động cơ được nhiều chủ xe tại Việt Nam phản ánh hồi đầu tháng 3/2020. Có khoảng gần 20.000 xe (Ranger, Ranger Raptor, Everest) lắp động cơ 2.0 diesel turbo đã nhập về Việt Nam, gồm cả xe đã bán và chưa bán.

Thành Nhạn