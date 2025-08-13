Nguyên nhân đồ điện gia dụng có thể tự bốc cháy

Các chuyên gia tìm thấy 80% nguyên nhân cháy đồ điện gia dụng liên quan phích cắm, dây điện và ổ cắm.

Thống kê của Tổ chức Hạ tầng Kỹ thuật Đánh giá Sản phẩm Nhật Bản (NITE) giai đoạn 2019-2024 có 219 vụ tai nạn thiết bị điện gia dụng liên quan phích cắm, dây điện và ổ cắm, trong đó 182 vụ gây cháy.

NITE nhấn mạnh nguyên nhân thường bắt nguồn từ hư hỏng hoặc sử dụng sai cách các thiết bị kết nối điện, vì thế cần đặc biệt chú ý năm điểm sau:

Ngừng sử dụng ngay khi phích cắm biến dạng hoặc nóng bất thường

Nếu phích cắm bị giẫm, rút mạnh hoặc bẻ cong có thể gây tiếp xúc kém, dẫn tới quá nhiệt và cháy. Nếu thấy bề mặt phích cắm có vết cháy xém hoặc nóng bất thường, lúc vào điện lúc không, cần lập tức ngừng sử dụng.

80% nguyên nhân gây cháy thiết bị điện gia dụng liên quan phích cắm, dây điện và ổ điện. Ảnh: Wordjournal

Bụi quanh phích cắm có thể gây chập điện

Phích cắm không cắm sát vào ổ dễ tạo khe hở, bụi và hơi ẩm tích tụ, dẫn tới đoản mạch hoặc hiện tượng "dẫn điện qua bụi bẩn". Khi vệ sinh, cần rút phích cắm trước, dùng khăn khô lau sạch. Tuyệt đối không xịt cồn hoặc dung dịch vệ sinh vào lỗ ổ cắm.

Không bẻ cong, giẫm đạp hoặc kéo giật dây điện

Dây điện bị tác động lực mạnh hoặc bẻ gập lâu ngày dễ làm đứt lõi đồng bên trong, gây quá nhiệt hoặc cháy. Tránh để dây điện bị kẹp dưới chân ghế và khi rút phích cắm phải cầm vào thân phích, không kéo dây.

Thay ngay khi phích cắm bị lỏng trong ổ

Việc cắm rút nhiều lần có thể làm lỏng các chi tiết kim loại bên trong ổ cắm, gây tiếp xúc kém và quá nhiệt cục bộ. Nếu thấy phích cắm lắc lư hoặc dễ tuột khi cắm, cần thay ổ hoặc nhờ kỹ thuật viên kiểm tra.

Không dùng quá công suất dây nối

Mỗi dây nối đều có thông số công suất tối đa. Nếu cắm cùng lúc nhiều thiết bị công suất lớn như máy sưởi, máy sấy tóc, sẽ khiến dây quá nhiệt, lớp cách điện hỏng, cháy. Trước khi dùng, cần đọc kỹ hướng dẫn của thiết bị để tránh quá tải.

Bảo Nhiên (Theo Worldjournal)