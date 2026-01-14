Nguyễn Ngọc Thuần ra sách sau 10 năm chống chọi bạo bệnh

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần ra mắt tác phẩm "Vẻ đẹp của kẻ chán chường", lấy cảm hứng từ trải nghiệm 10 năm anh vật lộn bệnh tật.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tác giả nổi tiếng sau một thời gian dài rời xa văn đàn. Với thể loại bán tự truyện, anh chọn giọng kể có phần trần trụi, "phớt đời" nhưng không xa rời tính nhân văn, bay bổng - thế mạnh trong văn phong Nguyễn Ngọc Thuần.

Nhà văn cho biết gần 10 năm đối diện với bệnh tật, vì hệ miễn dịch kém, anh hiếm khi ra ngoài, gần như cách ly khỏi xã hội. Cuộc sống của anh khi ấy chỉ quanh quẩn ở bệnh viện và nhà. Văn chương và hội họa trở thành công cụ giúp nhà văn kết nối với thế giới bên ngoài.

Bìa sách "Vẻ đẹp của kẻ chán chường". Ảnh: Phanbook

Trong sách, anh viết về những câu chuyện diễn ra trong bệnh viện, về thế giới của những người mắc bệnh nan y. Dù vậy, anh không muốn đem đến cho người đọc một cái nhìn u uất, "mọi nỗi buồn đều được hài hước hóa". Theo nhà văn, với bệnh nhân, mỗi ngày đều là thứ Hai, vì họ không lúc nào ngơi nghỉ. "Khi đó, viết văn trở thành niềm vui, lấp đầy sự trống rỗng của tôi", anh cho biết.

Đọc sách, nhà văn Dạ Ngân đánh giá tác phẩm cho thấy những dịch chuyển ấn tượng trong văn chương của một tác giả tài hoa, được độc giả yêu mến, chờ đợi. Với bà, sách được viết bằng giọng văn "nhẹ nhàng mà sâu sắc". Nhiều trang sách mang thủ pháp mới lạ, giàu thông điệp hình ảnh. "Nguyễn Ngọc Thuần mời độc giả đọc một cách khác, cứ dừng lại để san sẻ nếu muốn, cứ thở dài và tấm tắc nếu ưng thuận, cứ suy nghiệm rộng ra nếu chợt nhớ ai đó hoặc hình dung ai đó, người thân, bạn hữu hay chính mình", bà nhận xét.

Sách dày 164 trang, được tái bản sau hai ngày phát hành. Bìa sách được thiết kế từ bức chân dung tự họa khổ lớn của tác giả. Tranh mang ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây, lấy cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (thiết bị y tế giúp bệnh nhân rối loạn nhịp tim giảm nguy cơ biến chứng) được cấy ghép vào cơ thể tác giả 10 năm qua. Tác phẩm từng giúp Nguyễn Ngọc Thuần đoạt giải Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm tại cuộc thi Painting of the Year 2025 - do một ngân hàng tổ chức tại TP HCM.

Họa sĩ, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, 54 tuổi, quê tại xóm Phò Trì, Hàm Tân, Bình Thuận (cũ). Anh có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng văn chương trong và ngoài nước như: Giăng giăng tơ nhện (giải ba cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi hai mươi lần thứ hai), Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ (giải A cuộc thi văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ hai, giải Văn học thiếu nhi Thụy Điển Peter Pan 2008), Một thiên nằm mộng (giải A cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi của NXB Kim Đồng 2001-2002), Nhện ảo (giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2003).

Cuốn Cơ bản là buồn của Nguyễn Ngọc Thuần từng đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác Văn học tuổi 20 lần thứ năm 2014. Ngoài ra, anh có nhiều tập truyện ngắn như: Chuyện tào lao, Tuổi 20, Cha và con và tàu bay. Anh còn là họa sĩ của báo Tuổi Trẻ Cười.

Mai Nhật