Nguyễn Ngọc Anh ra MV nhạc phim

Nguyễn Ngọc Anh phát hành MV "Nếu một ngày" - nhạc phim "Hãy nói lời yêu", ngày 4/6.

Ca khúc do Xuân Phương sáng tác, diễn tả nỗi đau của người con gái khi cuộc tình tan vỡ. Ngọc Anh nói hiểu, đồng cảm với ca từ trong bài hát bởi từng trải qua đổ vỡ trong tình yêu. Phần lời thể hiện tâm trạng của chị: "Yêu thương đã không mỉm cười với em/ Vì em đã lỡ một lần dở dang/ Hỏi trái tim em sao quá mong manh?".

MV "Nếu một ngày" MV "Nếu một ngày". Video: Youtube Nguyễn Ngọc Anh.

MV do Sơn Thạch đạo diễn, đan xen hình ảnh Nguyễn Ngọc Anh và những trích đoạn phim Hãy nói lời yêu, dụng ý hồi tưởng về những khoảnh khắc tình yêu trong quá khứ. Ca sĩ cho biết do dịch, êkíp quay MV tại căn biệt thự của người quen với số lượng người ít để đảm bảo an toàn.

Ca sĩ phát hành MV như món quà gửi tặng khán giả trong thời dịch. "Hiện tại, mọi người đều lo Covid-19 nên sản phẩm âm nhạc dễ bị lãng quên dù đầu tư nhiều công sức, tiền bạc. Chúng tôi từng hoãn nhiều lần nhưng suy tính lại, có thể xem đây là món ăn tinh thần cho khán giả, để mọi người vừa xem phim vừa nghe nhạc".

Nhạc sĩ Xuân Phương nhận xét Ngọc Anh (ảnh) có chất giọng tình cảm, da diết, hợp với tính chất bài hát. Ảnh: Ngô Khôi.

Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 ở Quảng Ninh. Cô từng đoạt huy chương vàng cuộc thi giọng hát toàn quốc năm 1999, giải ba giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai năm 2005, dòng nhạc nhẹ. Nữ ca sĩ cũng vào top 5 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Cô từng phát hành một số album như Mùa thu, Anh em và đêm mưa, Đóa hoa nở muộn, Thế giới tuyệt vời...

Phim Hãy nói lời yêu truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái... Thông qua nhân vật Hoàng My và các bạn cô như Phan, Tú, phim còn ca ngợi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống của giới trẻ. Phan (Công Dương) mồ côi cha, chăm sóc mẹ bệnh tật nhưng luôn suy nghĩ tích cực. Tú (Bảo Hân) có bố mẹ tù tội nhưng lạc quan, biết quan tâm đến mọi người.

Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" Trích đoạn phim "Hãy nói lời yêu". Video: VFC.

Hiểu Nhân