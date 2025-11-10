Nguyễn Kim nhận cú đúp giải thưởng đổi mới sáng tạo tại Singapore

SingaporeNguyễn Kim được vinh danh hai hạng mục tại giải thưởng "Đổi mới sáng tạo xuất sắc châu Á 2025" nhờ liên tục tái thiết cửa hàng, ứng dụng công nghệ AI trong kinh doanh.

Giải thưởng "Đổi mới sáng tạo xuất sắc châu Á 2025" (Asian Innovation Excellence Awards 2025) vừa được tổ chức vào ngày 5/11, tại Singapore. Giải thưởng được tổ chức bởi Tạp chí Asian Business Review nhằm tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong đổi mới và sáng tạo khu vực.

Năm nay, sự kiện thu hút sự tham gia của các tổ chức và doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia khắp châu Á. Các lĩnh vực tiêu biểu được xướng danh bao gồm dịch vụ tài chính (ngân hàng, bảo hiểm), công nghệ và viễn thông, thương mại - bán lẻ, năng lượng - tài nguyên, y tế, cùng các tổ chức chính phủ, phi lợi nhuận.

Ông Karim NOUI - Giám đốc Điều hành Thương hiệu Điện máy Nguyễn Kim phát biểu tại giải thưởng "Đổi mới sáng tạo xuất sắc châu Á 2025". Ảnh: Nguyễn Kim

Tại đây, Nguyễn Kim được vinh danh ở hai hạng mục trong ngành bán lẻ là "Thương hiệu Việt Nam đổi mới và sáng tạo của năm" và "Mô hình kinh doanh Việt Nam đổi mới và sáng tạo". Để đạt được thành tích này, doanh nghiệp không ngừng đổi mới toàn diện, từ tái thiết cửa hàng với diện mạo mới, ứng dụng công nghệ AI, mở rộng các kênh thương mại điện tử và livestream bán hàng, đến việc mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch giữa online và offline.

"Không một thương hiệu nào có thể tồn tại mãi nếu không thay đổi. Tại Nguyễn Kim, chúng tôi thay đổi để phục vụ khách hàng tốt hơn mỗi ngày", ông Karim NOUI - Giám đốc Điều hành Thương hiệu Điện máy Nguyễn Kim, chia sẻ tại lễ trao giải.

Ông cho rằng hai giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình chuyển đổi toàn diện mà còn là lời cam kết của Nguyễn Kim trong giai đoạn phát triển mới. Đó là đầu tư mạnh mẽ hơn vào công nghệ, mở rộng quy mô và kiến tạo trải nghiệm mua sắm hiện đại, tiện lợi, gần gũi hơn với mọi gia đình Việt.

Nguyễn Kim tự hào nhận cú đúp giải thưởng đổi mới sáng tạo. Ảnh: Nguyễn Kim

Đại diện Nguyễn Kim cho biết sau gần ba thập kỷ kể từ khi ra mắt siêu thị điện máy đầu tiên tại Việt Nam năm 1996, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ từ nhà bán lẻ truyền thống thành biểu tượng bán lẻ đa kênh hiện đại.

Theo đó, từ việc kết hợp cùng hệ thống siêu thị GO! để mang sản phẩm điện máy đến gần hơn với khách hàng, Nguyễn Kim tinh chỉnh danh mục sản phẩm, đào tạo đội ngũ bán hàng bài bản và tạo ra mô hình "đúng sản phẩm - đúng nơi - đúng thời điểm".

Song song, doanh nghiệp triển khai các khu trưng bày sản phẩm ứng dụng công nghệ AI trong ngành điện máy Việt Nam. Tại đây, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian sống "AI hóa" - nơi các thương hiệu hàng đầu như Aqua, Toshiba, TCL, Samsung, LG, Hisense, Comfee cùng hiện diện trong một không gian hiện đại và tiện nghi.

Khách hàng trải nghiệm các sản phẩm công nghệ hiện đại tại Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim kết hợp cùng thương hiệu TCL. Ảnh: Nguyễn Kim

Bên cạnh nâng cấp trải nghiệm mua sắm ở không gian thật, chuỗi livestream bán hàng trực tuyến mỗi ngày của Nguyễn Kim mang đến hình thức "shopping" mới mẻ, gần gũi và giải trí hơn. Khách hàng có thể thấy sản phẩm được ứng dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày. Không chỉ trên các kênh thuộc hệ sinh thái nguyenkim.com, thương hiệu còn bứt phá trên các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada và TikTok Shop, hiện nằm trong nhóm cửa hàng có doanh thu cao nhất ngành hàng Điện máy và Gia dụng.

(Nguồn: Điện máy Nguyễn Kim)