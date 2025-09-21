Nguyễn Hùng, Vũ hát cùng 22.000 khán giả

Khán giả xem concert chủ yếu thuộc thế hệ gen Z. Họ giữ "lửa" chương trình suốt gần ba tiếng, liên tục hò reo, cổ vũ các nghệ sĩ. Trước đó, ban tổ chức phát miễn phí 22.000 vé qua các nền tảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính là khách mời ở concert, phát biểu mở đầu chương trình. Khẳng định vai trò của văn hóa và công nghiệp giải trí trong sự phát triển của đất nước, Thủ tướng chúc mừng đơn vị tổ chức sự kiện - Đài Truyền hình Việt Nam - tròn 55 tuổi, ghi nhận những đóng góp của đài với ngành văn hóa.