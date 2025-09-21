Nguyễn Hùng, Vũ hát cùng 22.000 khán giả

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng (trái) và ca sĩ Vũ chinh phục người xem khi hát ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, gây sốt thời gian qua. Đến điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng", khán giả hòa giọng cùng hai ca sĩ. Hình ảnh Vũ trong bộ quân phục gợi nhớ thời anh làm giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công.
Vũ, Nguyễn Hùng hát "Còn gì đẹp hơn". Video: YouTube Helichan
Nguyễn Hùng cùng nhóm nhạc Maydays của anh hát Phép màu, Hẹn lần sau. Cách hát mộc mạc của chàng trai Gia Lai chạm đến trái tim khán giả. Thời gian qua, anh đóng vai Hải phim Mưa đỏ, có hit Còn gì đẹp hơn. Trước khi tham gia nhóm nhạc, anh từng làm bartender, học nghề điện.
Bùi Công Nam hát loạt ca khúc Chúa tể, Tìm được nhau khó thế nào, Tiến hay lùi, Nhỡ mãi chuyến đi này. Anh có thêm nhiều fan sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và series thực tế Gia đình Haha.
Vũ Cát Tường khơi dậy niềm tự hào qua bài Ngàn ước mơ Việt Nam. Ca sĩ còn cùng khán giả hát Vết mưa, Từng là.
"Anh trai" Ryhder trở lại sân khấu với ca khúc mới - Sau cơn suy.
Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh song ca lại bản hit một thời - Em gái mưa.
"Hoàng tử indie" Vũ đàn guitar, hát các ca khúc do anh tự sáng tác như Anh nhớ ra, Những lời hứa bỏ quên, Lạ lùng.
Noo Phước Thịnh là ca sĩ hát kết chương trình. Anh khuấy động sân khấu với ca khúc Tôi là một ngôi sao. Ca sĩ còn tặng một số khán giả đèn lồng, bánh trung thu.
Khán giả xem concert chủ yếu thuộc thế hệ gen Z. Họ giữ "lửa" chương trình suốt gần ba tiếng, liên tục hò reo, cổ vũ các nghệ sĩ. Trước đó, ban tổ chức phát miễn phí 22.000 vé qua các nền tảng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính là khách mời ở concert, phát biểu mở đầu chương trình. Khẳng định vai trò của văn hóa và công nghiệp giải trí trong sự phát triển của đất nước, Thủ tướng chúc mừng đơn vị tổ chức sự kiện - Đài Truyền hình Việt Nam - tròn 55 tuổi, ghi nhận những đóng góp của đài với ngành văn hóa.
Chương trình khép lại với màn pháo hoa dài 10 phút. Sân khấu concert được đạo diễn Cao Trung Hiếu xây dựng theo ý tưởng một thành phố tương lai sôi động, nơi những nét văn hóa truyền thống Việt Nam hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại. Ê-kíp đầu tư vào màn hình LED lớn, tạo nên những hình ảnh 3D sống động.
Trước đó, ban tổ chức từng có hai concert V-Fest ngày 10 và 11/8 ở cùng địa điểm, thu hút hàng chục nghìn người.
Hà Thu