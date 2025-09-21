Nguyễn Hùng, Vũ gây xúc động với 'Còn gì đẹp hơn'

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng (trái) và ca sĩ Vũ chinh phục người xem khi hát ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ, gây sốt thời gian qua. Đến điệp khúc "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về. Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng", hàng nghìn người cùng cất giọng hòa vào ca khúc. Hình ảnh Vũ trong bộ quân phục gợi nhớ thời anh làm giảng viên tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Đặc công.