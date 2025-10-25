Nguyễn Hoàng Đức góp nhiều bàn nhất V-League 2025-2026

Hưng YênNguyễn Hoàng Đức tiếp tục lập công giúp Ninh Bình thắng PVF-CAND 3-1 ở vòng 8, để duy trì mạch bất bại tại V-League 2025-2026, tối 25/10.

Phút 86, Nguyễn Hoàng Đức tranh chấp thắng hai cầu thủ đối phương, trước khi vung chân trái sát vạch 16m50. Bóng đi căng vào góc thấp phải ấn định tỷ số 3-1 cho Ninh Bình trên sân đối phương.

Đây là bàn thứ ba của Hoàng Đức tại V-League mùa này, bằng chín cầu thủ khác. Dẫn đầu là Alan Sebastiao của Công an Hà Nội (CAHN) với 6 bàn, Leo Artur (CAHN) - 5 bàn, Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos (Ninh Bình) và Fred Friday (Hải Phòng) - 4 bàn. Ngoài ra, Hoàng Đức dẫn đầu với sáu pha kiến tạo, trong khi sáu cầu thủ xếp sau mới chỉ có ba.

Tiền vệ Ninh Bình Nguyễn Hoàng Đức (phải) thi đấu trong trận thắng PVF-CAND 3-1 ở vòng 8 V-League 2025-2026, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, Hưng Yên ngày 25/10/2025. Ảnh: VPF

Tiền vệ sinh năm 1998 dẫn đầu giải đấu về đóng góp bàn thắng với chín bàn. Xếp sau là Alan Sebastiao với một bàn ít hơn. Tuy nhiên, thành tích của Alan được lập trong năm trận với 450 phút thi đấu, tức cứ 56 phút góp một bàn. Trong khi đó, Hoàng Đức đã đá tám trận với 715 phút, tức 79 phút góp một bàn.

Hoàng Đức còn 18 vòng đấu để vượt thành tích tốt nhất của bản thân, là đóng góp 10 bàn. Tại V-League 2022, anh ghi sáu và kiến tạo bốn bàn. Đến mùa sau, thông số là 5-5.

Ngoài V-League, Hoàng Đức cũng góp một bàn và một kiến tạo ở Cup Quốc gia 2025-2026.

Hoàng Đức thăng hoa trong bối cảnh Ninh Bình chơi ổn định. Chiến thắng trước PVF-CAND giúp đội nối dài mạch bất bại tại V-League mùa này, cùng Thể Công và Công an Hà Nội. Tính riêng tại giải hạng Nhất và V-League, Ninh Bình đã có 28 trận bất bại.

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng trẻ PVF, đội khách thua bàn trước ở phút thứ chín. Joseph Mpand và Nguyễn Xuân Bắc đập nhả trước vòng cấm, để Nguyễn Thanh Nhàn sút chân trái vào góc phải mở tỷ số.

Ninh Bình quân bình tỷ số nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân ở phút 30. Từ biên trái, Trần Bảo Toàn đột phá vào vòng cấm vượt qua hai cầu thủ, trước khi sút căng vào góc xa ghi bàn. Năm phút sau, tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tạt treo bóng ra cột trái cho Daniel Dos Anjos sút cận thành để lần đầu dẫn trước.

Sang hiệp hai, Ninh Bình thót tim khi Joseph Mpande sút tung lưới Đặng Văn Lâm ở phút 51. Tuy nhiên, VAR xác định người kiến tạo là Amarildo đã việt vị. Thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh tiếp tục dồn ép nhưng thiếu hiệu quả, trước khi Nguyễn Hoàng Đức nhấn chìm nỗ lực của họ.

Ninh Bình củng cố ngôi đầu V-League với 20 điểm, hơn Thể Công năm điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. PVF-CAND đứng thứ tám với 7 điểm.

Hiếu Lương