Nguyên Hà hát show In The Mirror - Gương thần số 3

Ca sĩ Nguyên Hà sẽ đem đến loạt hit trong In The Mirror - Gương thần số thứ 3, diễn ra ngày 9/9 tại Hà Nội.

Nguyên Hà là ca sĩ đầu tiên xác nhận tham gia In The Mirror - Gương thần 3. Nữ ca sĩ sẽ có những khoảnh khắc "soi chiếu âm nhạc" và kết hợp cùng ca sĩ bí ẩn để tạo nên một đêm nhạc độc bản ấn tượng.

In The Mirror - Gương Thần 3 dự kiến diễn ra vào 20h, ngày 9/9 tại Khu đô thị ParkCity, Hà Đông Hà Nội. Chương trình hiện bán vé theo hai hình thức xem trực tiếp và trực tuyến.

Vé xem livestream qua nền tảng eBox được bán với mức giá 50.000 đồng. Trong khi đó, vé xem trực tiếp tại ParkCity được chia làm 4 mức giá khác nhau gồm: Extra 500.000 đồng (ngoài trời); Standard 700.000 đồng (trong nhà); VIP 1 triệu đồng; VVIP 1,5 triệu đồng. Trong tuần đầu tiên mở bán, ban tổ chức cũng tung ưu đãi giảm giá 20%, giới hạn 100 code ưu đãi cho tất cả hạng vé.

Ca sĩ Nguyên Hà.

Nguyên Hà sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP HCM. Năm 2010, cô bắt đầu đi hát ở các phòng trà, nổi tiếng qua các sáng tác của Quốc Bảo, Đức Trí, Việt Anh... Năm 2017, cô và nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt ra album Điều vô lý thứ nhất. Nhiều ca khúc do cô thể hiện được khán giả yêu thích như: Ta có hẹn với tháng năm, Nhắm mắt thấy mùa hè, Xin lỗi... Năm 2020, Nguyên Hà ra album Hôm qua, hôm nay và sau này có nhiều bản hit như Chờ ngày lời hứa nở hoa, Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở...

Nói về phong cách âm nhạc của mình, Nguyên Hà tự nhận xét: "Tôi hát như rong chơi, không chịu áp lực kiếm tiền". Cô thích hát về thời thanh xuân và những trải nghiệm của bản thân thường gắn liền với những hình ảnh mùa hè, cơn mưa, đóa hoa hay áng mây lững lờ. Âm nhạc của nữ ca sĩ gợi ra cảm giác bình yên với những giai điệu nhẹ nhàng, mơ màng của những câu chuyện tình yêu miên man trong những ngày tháng cũ. Nhiều khán giả còn nhận xét những ca khúc của Nguyên Hà còn mang lại cảm giác ôm ấp, vỗ về bằng lời ca tự sự nhẹ nhàng.

Nguyên Hà sẽ kết hợp cùng ca sĩ bí ẩn trong show In The Mirror - Gương thần 3.

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đến với chương trình, khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện âm nhạc thú vị và thưởng thức những tác phẩm đã đánh dấu sự thành công của các nghệ sĩ thông qua chiếc "Gương thần". Bên cạnh đó, một chiếc gương khác - "Gương thầm" cũng đồng thời phản chiếu những góc nhìn khác về cá tính âm nhạc của nghệ sĩ.

Ở đó, người nghệ sĩ giới thiệu với khán giả những màu sắc âm nhạc mới mẻ và độc đáo chưa từng có dịp thể hiện trước công chúng. Chương trình được dẫn dắt bởi Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn và sự đồng hành của ban nhạc Anh Em.

Khán giả mua vé tham dự đêm nhạc sẽ được thưởng thức tiệc trà trong không gian sang trọng đồng thời được quà tặng NFT dưới dạng playlist các ca khúc độc quyền trong chương trình trên nền tảng Artaverse.

Hoài Phương