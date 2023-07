Nguyên giám đốc sở bị đề nghị cảnh cáo

Ông Nguyễn Văn Đô, nguyên giám đốc Sở Công Thương Cà Mau, bị đề nghị cảnh cáo do không trung thực khi kê khai tài sản.

Nguyên giám đốc Sở Công Thương Cà Mau Nguyễn Văn Đô. Ảnh: An Minh

Ngày 17/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Văn Ngời cho biết UBND đang làm quy trình kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Đô.

Đầu năm nay, người dân phản ảnh về việc ông Đô kê khai tài sản không trung thực. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát hiện ông không khai theo quy định ba thửa đất ở TP Cà Mau, xã Khánh An (huyện U Minh) và xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời); không kê khai dự án năng lượng điện mặt trời ở xã Khánh An, trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các sai phạm của ông Đô được cơ quan kiểm tra xác định chưa có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn và lý giải được nguồn tiền đầu tư các tài sản nói trên. Ông Đô nghỉ hưu hồi đầu tháng 6.

An Minh