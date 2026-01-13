Nguyễn Đình Bắc nghe lời dặn của HLV Kim để ghi siêu phẩm

Arab SaudiTừ chỉ đạo của HLV Kim Sang-sik về việc khai thác hai biên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi bàn tuyệt đẹp giúp Việt Nam hạ Arab Saudi ở giải U23 châu Á 2026.

Việt Nam chỉ cần không thua để cán đích đầu bảng A, vì vậy HLV Kim cho Đình Bắc ngồi dự bị, tập trung chiến thuật phòng ngự - phản công trong hiệp một. Sau khi đạt mục tiêu, đầu hiệp hai nhà cầm quân người Hàn Quốc mới tung học trò cưng vào sân.

Sự có mặt của tiền đạo quê Nghệ An lập tức giúp hàng công Việt Nam chơi sáng sủa và nguy hiểm hơn. Phút 65, từ phối hợp cùng Nguyễn Ngọc Mỹ bên cánh trái, Đình Bắc khống chế một nhịp loại các hậu vệ chủ nhà, tăng tốc vào cấm địa rồi sút quyết đoán từ góc rất hẹp, ghi bàn duy nhất trận đấu.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đi bóng trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Đình Bắc cho biết, trước khi bước vào sân, anh và đồng đội được ban huấn luyện khích lệ tinh thần, căn dặn chi tiết về cách chơi.

"HLV Kim chỉ đạo chúng tôi không được đẩy đội hình dâng cao, mà phải tập trung phòng ngự chắc chắn trước", tiền đạo sinh năm 2004 kể. "Khi tấn công, chúng tôi phải khai thác từ hai biên, nhận bóng sau lưng hậu vệ đối phương. Bàn thắng tôi có được đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Xin cảm ơn các đồng đội đã hỗ trợ để tôi có tuyệt phẩm này cũng như chiến thắng cho Việt Nam".

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Arab Saudi Đình Bắc ghi bàn vào lưới Arab Saudi.

Với ba trận toàn thắng, Việt Nam lần đầu vào tứ kết với tư cách nhất bảng ở giải U23 châu Á. Ở hai trận trước, đội tuyển lần lượt hạ Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1.

Đánh giá về hành trình đã qua, Đình Bắc cho rằng: "Tất cả đối thủ ở giải này đều khó chơi, nhất là chủ nhà. Chúng tôi cũng có nhiều ca chấn thương, nhưng đã rất đoàn kết, toàn đội đồng lòng, hỗ trợ nhau thi đấu hết sức. Vị trí hiện có là thành quả từ nỗ lực phi thường của toàn đội".

KSA - VIE Diễn biến chính trận Arab Saudi 0-1 VIệt Nam.

Trước ngày lên đường sang Arab Saudi dự VCK U23 châu Á, Đình Bắc được bầu chọn là Quả Bóng Bạc Việt Nam 2025 nhờ phong độ chói sáng giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và HC vàng SEA Games 33. Theo tiền đạo của Công an Hà Nội, đó cũng là động lực giúp anh tiếp tục thăng hoa ở giải đấu này.

Trong trận ra quân, Đình Bắc ghi bàn từ phạt đền giúp Việt Nam hạ Jordan. Đến trận đấu Kyrgyzstan, anh vào sân từ dự bị, đá quả phạt góc trong tình huống Việt Nam ấn định chiến thắng 2-1. Còn trước Arab Saudi, ngoài siêu phẩm kể trên, tiền đạo 22 tuổi còn có hàng loạt pha xử lý đẳng cấp, làm khó hàng thủ chủ nhà. Ngoài ra, anh còn làm nhiệm vụ giữ nhịp, lùi về phòng ngự cùng đồng đội. Đình Bắc được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bầu là Cầu thủ hay nhất trận này.

Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng trận thắng Arab Saudi 1-0, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi, lượt cuối bảng A U23 châu Á tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Hậu vệ Phạm Minh Phúc cũng đề cao tinh thần chiến đấu, chống chọi với sức tấn công cường độ cao của các đối thủ và xem việc giành trọn vẹn 9 điểm là thành tựu xứng đáng với nỗ lực của Việt Nam từ đầu giải. Theo anh, cả đội đã phòng ngự chắc chắn, bình tĩnh, lì lợm để từng bước hóa giải mọi đối thủ.

"Chúng tôi đã vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng. Con đường phía trước đã dễ dàng hơn, nhưng chưa thể nghĩ đến chung kết. Chúng tôi không được chủ quan mà phải thận trọng tối đa, cố gắng hết mình mỗi khi ra sân", Minh Phúc nói.

Ở tứ kết, Việt Nam sẽ gặp UAE hoặc Syria vào lúc 22h30 thứ Sáu 16/1 giờ Hà Nội.

Đức Đồng