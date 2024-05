Nguyên Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo bị bắt

Nguyên Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim bị bắt để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tối 23/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc với ông Phương Hoàng Kim, 51 tuổi, nguyên Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương, để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn. Sai phạm cụ thể của ông Kim chưa được công bố.

Bị can Phương Hoàng Kim. Ảnh: Bộ Công an

Đây là diễn biến mới khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Hiện ít nhất 8 người đã bị bắt, trong đó có ông Hoàng Quốc Vượng, cựu thứ trưởng Công Thương, một ngày sau khi nghỉ hưu; ông Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán điện.

Tháng 8/2017, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo được thành lập trên cơ sở chia tách từ Tổng cục Năng lượng. Ông Kim làm cục trưởng.

Tháng 11/2019, ông Kim làm Vụ trưởng Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, Bộ Công Thương.