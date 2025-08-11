Nguyễn Công Phương: 'Tôi tỉnh ra sau những thất bại'

Ở tuổi 19, Nguyễn Công Phương trở thành người hùng của Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025 - một thành công sau khi thấm thía rất nhiều thất bại.

Nguyễn Công Phương chụp ảnh bên cạnh chiếc Cup vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại sân Gelora Bung Karno, Indonesia ngày 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

- Gần hai tuần sau khi ghi bàn duy nhất để đánh bại chủ nhà Indonesia, những gì còn đọng lại trong tâm trí Công Phương?

- Tất nhiên là bàn thắng rồi. Đó chắc chắn là một trong những pha lập công quan trọng nhất sự nghiệp của tôi. Nó đến sau một tình huống cố định, vốn là đòn đánh mà đội tuyển đã dày công tập luyện, cộng thêm chút may mắn của tôi khi ở vào vị trí thuận lợi để kết thúc.

Tôi rời sân khoảng phút 70. Ngồi cùng các đồng đội trong khu kỹ thuật, tôi trực tiếp chứng kiến cảnh HLV Kim Sang-sik hối hả chỉ đạo, càng về cuối càng căng thẳng. Còn lúc ông ấy vái lạy trọng tài thì hài hước lắm.

Khi tiếng còi hết trận vang lên, như một phản xạ tự nhiên, mọi người cùng ùa vào sân ăn mừng. Thật vui vì cuối cùng tôi cũng có một danh hiệu ở cấp độ đội tuyển.

- Lúc đó anh nghĩ gì?

- Tôi nhớ lại những khoảnh khắc cũ, cách đây 3 năm. Ở chung kết U16 Đông Nam Á 2022, chúng tôi gục ngã trước chính Indonesia. Dù trận đó không diễn ra ở sân Gelora Bung Karno, nhưng khi đứng một góc nhìn đối phương nâng Cup, tôi tự nhủ đến một ngày nào đó sẽ quay lại để đánh bại Indonesia và vô địch. Cuối cùng, điều đó cũng thành hiện thực.

- Trước thành công năm nay, Công Phương và đồng đội đã bị loại từ vòng bảng U19 Đông Nam Á 2024, rồi dừng bước ở vòng loại U20 châu Á 2025. Những kết quả đó được cho là không tương xứng với một lứa cầu thủ được đầu tư đi tập huấn nước ngoài ở Đức và Nhật Bản. Anh nghĩ sao?

- Năm 2022, U17 Việt Nam được tập huấn hơn một tháng tại Đức. Tôi được mở mang kiến thức về bóng đá qua các buổi tập cùng các chuyên gia bản địa, đi thăm các sân vận động, bảo tàng bóng đá Đức... Tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp và bài bản trong cách làm bóng đá của họ, còn cơ sở vật chất thì dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với Việt Nam.

Chúng tôi được dự khán hai trận ở Bundesliga năm ấy. Cảm giác thật khó tả khi được ngồi xem trong sân đấu sôi động, chật kín khán giả. Tôi đã hò hát theo các CĐV, rồi mơ một ngày được thi đấu trong một không khí như thế.

Ước mơ ấy thực tế đã có lúc thành sự thật. Nhưng không hề là con đường thẳng tắp. Bản thân tôi cũng nhận nhiều lời khen, cũng có lúc nghĩ mình hay thế này, giỏi thế kia. Cuối cùng, chính những thất bại cùng đội U19, U20 đã giúp tôi tỉnh ra, trưởng thành, biết lắng nghe và cố gắng hơn.

37 1-0 Bàn thắng của Nguyễn Công Phương giúp Việt Nam thắng Indonesia 1-0 ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025.

- Con đường nào đưa anh đến với bóng đá?

- Tôi nghĩ mình say mê bóng đá từ giai đoạn bùng nổ của U19 Việt Nam, lứa các anh Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh. Tôi cũng yêu Man City, thần tượng Kevin de Bruyne và thích lối chơi áp đặt của HLV Pep Guardiola.

Những sự kiện, con người ấy thật sự có ảnh hưởng với tôi. Ngày ấy xem thích và vui lắm. Tôi cũng muốn đá áp đặt như thế nhưng giờ thấy không đơn giản.

- Vậy hành trình từ nhi đồng Hải Dương (nay là Hải Phòng) đến với bóng đá chuyên nghiệp của Công Phương diễn ra thế nào?

- Tôi sinh ra trong gia đình không ai theo thể thao. Bố tôi có đá bóng nhưng chỉ là vui chơi thôi.

Tôi từng vô địch giải đấu ở trường rồi lên dần cấp xã, huyện và thành phố. Sau đó, thầy thể dục ở trường tiểu học hướng tôi lên Trung tâm thể thao Hải Dương để vào đội tuyển chọn thi đấu giải U11. Năm 2017, tôi được dự hai giải U11 toàn quốc thì một giải vô địch, một giải là á quân.

Khi ấy, Hải Dương cũng là vệ tinh cho Trung tâm bóng đá Viettel. Tôi lên thi tuyển tiếp thì được chọn. Tôi xa nhà từ hồi ở Hải Dương nên khi chuyển đến Viettel cũng đỡ hơn, không bị nhớ nhà như một số bạn.

Sau nhiều năm ăn tập, từ niềm vui thích ban đầu, tôi coi đây là một nghề và thấy nó khắc nghiệt. Quá trình chọn lọc sẽ chỉ giữ lại những người tốt. Sự nỗ lực là không thể thiếu nhưng cũng cần may mắn. Lứa U11 Hải Dương chơi cùng nhau khoảng 20 cầu thủ thì giờ còn tôi và hai bạn theo chuyên nghiệp. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhưng có người đã đi xuất khẩu lao động, người ở nhà kinh doanh...

Nguyễn Công Phương (áo đỏ) làm đội trưởng Việt Nam trong trận thua Syria 0-1 ở vòng loại U20 châu Á 2025, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng ngày 29/9/2024. Ảnh: Sơn Tùng

- Môi trường ở đội trẻ và đội một Thể Công Viettel có khác biệt nhiều không?

- Tôi được đăng ký vào đội một dự V-League từ 17 tuổi. Lúc đó rất vui, chỉ nghĩ cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ban đầu bắt nhịp khó, nhưng một thời gian sau thì cải thiện và hòa đồng. Các anh chỉ ra nhiều lỗi sai lúc tập luyện và đó là lúc mình thay đổi.

Tôi may mắn đều gặp được những HLV tốt. Ở đội trẻ, thầy Đặng Thanh Phương luôn sát sao, hay gửi video các tình huống để tôi tham khảo. Còn hiện tại ở đội một, HLV Velizar Popov cũng nói chuyện riêng và cần tôi thay đổi cách chơi. Ông bảo tôi đã 19 tuổi và phải thay đổi để thành một người đàn ông thực thụ, tức là chiến đấu, chơi mạnh mẽ, quyết liệt. Đó cũng là phong cách chơi ông muốn truyền tới toàn đội.

Nguyễn Công Phương (áo trắng giữa) thi đấu trong trận Thể Công thua Công an Hà Nội 1-2 ở V-League 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 23/2/2025. Ảnh: Thể Công

- Tham vọng của Công Phương là gì?

- Trước mắt là mùa giải 2025-2026, mục tiêu của Thể Công là giành ít nhất một danh hiệu là V-League hoặc Cup Quốc gia. Tôi sẽ cố gắng để được trao cơ hội, và khi có sẽ nắm bắt để có nhiều trận đá trọn vẹn 90 phút nhất có thể. Tôi cũng sẽ cố gắng có mặt ở đội U23 dự vòng loại U23 châu Á 2026, SEA Games 33. Đó là lúc mình đánh giá lại quá trình tập luyện ở CLB, đồng thời thể hiện bản thân.

Mục tiêu xa của tôi là trở thành cầu thủ tốt nhất để giành Quả Bóng Vàng và đem về nhiều thành tích cho CLB.

Tôi cũng muốn được ra nước ngoài thi đấu nếu có cơ hội, để xem bản thân ở đâu và cần làm gì để tốt hơn. Dĩ nhiên, điều này cần rất nhiều yếu tố. Hy vọng bản thân tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì đã đạt được, để không rơi vào vòng xoáy như nhiều cầu thủ khác.

- Ngoài bóng đá, Công Phương có những đam mê nào khác?

- Trước khi vào trận đấu, tôi sẽ không dùng đồ điện tử để tập trung và suy nghĩ cách chơi trong trận. Ở ngoài giờ, tôi thích chơi game và nghe nhạc.

Tôi thích nhiều ca sĩ, nhưng thích nhất là Sơn Tùng MTP. Thật sự thích không phải vì gu âm nhạc mà anh ấy có nhiều câu nói truyền động lực cho tôi. Nổi tiếng nhất là câu "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác không ai chịu được", hay câu "Thực hiện ước mơ và đam mê, không ai giúp được ngoài bản thân mình".

- Một chút bên lề, cái tên Công Phương của anh có liên quan gì đến đàn anh Nguyễn Công Phượng không?

- Mọi người cũng hay hỏi tôi chuyện này. Người hâm mộ giờ cũng có lúc gọi nhầm tên tôi thành Công Phượng. Tôi không thấy phiền, cảm thấy bình thường và không suy nghĩ nhiều đâu. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Lúc bố mẹ đặt tên cho tôi thì anh Phượng còn chưa nổi tiếng. Chúng tôi không chỉ khác nhau một dấu nặng, mà còn khác cả vị trí và phong cách thi đấu trên sân.

Nguyễn Công Phương sinh năm 2006 ở Hải Dương cũ. Anh được xem là tài năng sáng giá ở lứa tuổi, có thể thi đấu đa năng nhiều vị trí từ tiền vệ trung tâm, trung vệ đến tiền đạo. Công Phương từng giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới U17 Quốc gia 2023. Anh đã thi đấu ở nhiều cấp độ trẻ đội tuyển gồm U16, U17, U19, U20 và U22. Công Phương cùng thủ môn Nguyễn Tân là hai cầu thủ 19 tuổi được HLV Kim Sang-sik chọn dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc đánh giá anh sở hữu tiềm năng lớn, đáp ứng chiến thuật tốt, biết cách vượt qua áp lực, có kỹ năng tốt về đột phá, kiểm soát và năng nổ trong di chuyển. "Các cầu thủ trẻ có thể phát triển đột phá trong một khoảng thời gian ngắn nếu thi đấu thường xuyên", HLV Kim nói trên trang chủ LĐBĐ Việt Nam. "Nếu Công Phương được ra sân đều đặn ở V-League, tôi tin các cấp độ đội tuyển sẽ mạnh lên đáng kể".

Hiếu Lương