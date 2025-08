Nguyên Chi cục trưởng Thủy sản TP Huế bị khởi tố

TP HuếÔng Nguyễn Quang Vinh Bình, nguyên Chi cục trưởng Thủy sản TP Huế, và cấp phó bị điều tra cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật sai quy định với một số tàu cá hoán cải.

Ngày 4/8, Viện Kiểm sát TP Huế cho biết, ông Nguyễn Quang Vinh Bình và ông Võ Giang, Phó Chi cục trưởng, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khám xét Chi cục Thủy sản vào năm 2024. Ảnh: Vạn An

Chi cục Thủy sản là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn. Ông Bình và ông Giang bị cáo buộc từ năm 2019 đến 2021 đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm duyệt hồ sơ hoán cải tàu cá trên địa bàn TP Huế dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật sai quy định.

Trước đó, tháng 10/2024, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế nay là Công an TP Huế đã khởi tố, vụ án về tội Nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2022. Bốn người liên quan bị tạm giam gồm: ông Nguyễn Văn Bôn, 48 tuổi, đăng kiểm viên, Trưởng phòng tàu cá; Trần Chuối, 47 tuổi, đăng kiểm viên; Ngô Văn Tuấn, 36 tuổi, đăng kiểm viên và Phạm Bá Hiếu, 69 tuổi, nguyên giám đốc Công ty tàu thuyền An Thuận, Thuận An.

Nhà chức trách cũng cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Hải Thụy, 45 tuổi, đăng kiểm viên, Trưởng phòng thanh tra – kiểm ngư.

Nhà chức trách cáo buộc, lợi dụng nhiệm vụ trong quá trình thực hiện đăng kiểm tàu cá, ông Bôn cùng các đăng kiểm viên thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh đã móc nối, thông đồng và cấu kết với các đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá. Họ nhận tiền của các ngư dân và thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định.

Võ Thạnh