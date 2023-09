Nguyên bí thư tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật nguyên bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và nhiều cán bộ vì sai phạm liên quan AIC, FLC.

Tại kỳ họp thứ 32 (từ 19-20/9), Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban cán sự UBND tỉnh Quảng Ninh, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo đó, cơ quan kiểm tra Trung ương đánh giá Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), các công ty trong hệ sinh thái AIC và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật.

"Những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí lớn tiền, tài sản Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật", thông cáo chiều 21/9 của Ủy ban Kiểm tra trung ương nêu.

Trách nhiệm với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các ông Nguyễn Văn Đọc (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh); Nguyễn Đức Long (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh).

Ông Nguyễn Văn Đọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Bốn nguyên phó chủ tịch tỉnh cùng chịu trách nhiệm là ông Đỗ Thông, Đặng Huy Hậu, Nguyễn Văn Thành và bà Vũ Thị Thu Thủy. Ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch tỉnh cũng có trách nhiệm.

Ngoài ra, còn có ông Đỗ Văn Lực (nguyên Giám đốc Công an tỉnh); Vũ Xuân Diện (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy); Trần Văn Hùng, Trần Đức Lâm, Nguyễn Văn Minh (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư); Nguyễn Ngọc Thu (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường); Nguyễn Mạnh Cường (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng); Hoàng Quang Hải (Giám đốc Sở Giao thông Vận tải); Nguyễn Mạnh Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng); Cao Ngọc Tuấn (Cục trưởng Thuế); Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch TP Cẩm Phả, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh).

Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021và một số tổ chức đảng, đảng viên khác.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và các các ông Đỗ Thông, Nguyễn Văn Thành, Đỗ Văn Lực, Nguyễn Văn Minh, Trần Đức Lâm; Nguyễn Mạnh Cường (Giám đốc Sở Xây dựng); Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch thành phố Cẩm Phả).

Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông bà Vũ Văn Diện, Hoàng Quang Hải, Cao Ngọc Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn, bị khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông bà Nguyễn Văn Đọc, Nguyễn Đức Long, Đặng Huy Hậu, Vũ Xuân Diện, Vũ Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Thu, Trần Văn Hùng.

Ngoài ra, cơ quan kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh kỷ luật 14 tổ chức đảng và 10 đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), năm 2012 UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can bị cáo buộc đã thông đồng với đơn vị tư vấn để ban hành chứng thư thẩm định giá cao hơn thực tế, móc ngoặc với nhà thầu và Công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 73 tỷ đồng.

Hồi tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 người với cáo buộc có sai phạm trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản nhi, Quảng Ninh, gồm: Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ cao; Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty BVA; Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng (anh trai cựu tổng giám đốc AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn); Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty cổ phần uy tín Toàn Cầu và Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty thẩm định giá Cimeico.

Trước đó về cùng tội danh, C03 đã khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cựu chủ tịch AIC) và Nguyễn Hồng Sơn, phó tổng giám đốc AIC; Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng AIC; Trương Thị Xuân Loan, trưởng ban 3 AIC; Nguyễn Thị Tích, Tổng giám đốc Công ty Mopha.

Liên quan vụ án, ba cán bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh bị bắt giam là Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình y tế; Phạm Ngọc Dũng, cựu chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; Nguyễn Quý Thịnh, chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính.

Hồi tháng 8, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 50 tỷ đồng khi đấu thầu ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh 9 năm trước.

Sơn Hà - Viết Tuân