Ngụy trang hơn 9 kg ma túy trong hộp sữa

Nghệ AnNguyễn Văn Ba thỏa thuận với đối tác gửi hơn 9 kg ma túy ketamin giấu trong 16 kiện hàng sữa, gửi từ châu Âu về sân bay Nội Bài để tiêu thụ.

Ngày 31/10, nghi phạm Ba, 31 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, đang bị Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự để điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo điều 250 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Ba tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phan Tuyết

Ngày 25/10, tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an, Cục Hải quan TP Hà Nội, kiểm tra ôtô của Ba dừng ôtô vì nghi chở hàng cấm.

Ba quay đầu xe bỏ chạy song bị siết vòng vây. Khám xe, lực lượng chức năng thu 16 kiện hàng sữa, bên trong giấu 9,3 kg ma túy ketamin.

Nhà chức trách cáo buộc, thời điểm bị bắt Bắc khai báo gian dối, định tự sát, sau đó nhận tội.

Ma túy được giấu trong các hộp sữa để vận chuyển từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không. Ảnh: Phan Tuyết

Ba khai số ma túy trên được một người Việt Nam sống tại Châu Âu ngụy trang trong các kiện hàng sữa, gửi qua đường hàng không gửi về sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. "Hàng" sau đó chuyển về chi nhánh của một công ty vận tải ở huyện Quỳnh Lưu để Bắc đến nhận đưa đi tiêu thụ.

Đức Hùng