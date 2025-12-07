Ngụy trang, đột nhập ký túc xá trộm tài sản của nhiều du học sinh Lào

TP HCMLiên tục thay đổi quần áo để ngụy trang, người phụ nữ 33 tuổi đột nhập ký túc xá trường đại học, lấy nhiều tài sản của du học sinh Lào.

Ngày 7/12, Công an phường An Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt nghi phạm là người phụ nữ 33 tuổi, quê Đồng Tháp, điều tra về nghi vấn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Người này khai đã đột nhập ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP HCM trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5 cũ), lấy một máy tính, điện thoại iPhone, 9 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều tài sản.

Người phụ nữ chỉ nơi đã lấy trộm tài sản. Ảnh: Công an TP HCM

Theo điều tra, sáng 27/11, Công an phường An Đông nhận tin báo có người phụ nữ lẻn vào khuôn viên ký túc xá Trường Dự bị Đại học TP HCM trộm nhiều tài sản của du học sinh Lào. Nhận định vụ việc nghiêm trọng và liên quan công dân nước ngoài, Ban chỉ huy Công an phường An Đông huy động nhiều trinh sát phối hợp PC02 truy xét.

Từ hình ảnh trích xuất tại một số khu vực, cảnh sát phát hiện nghi phạm liên tục thay quần áo, balo để che dấu vết.

Hình ảnh kẻ trộm được camera ký túc xá ghi nhận. Ảnh: Công an TP HCM

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là người phụ nữ 33 tuổi, từng thực hiện một vụ khác tại Phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ).

Lần theo dữ liệu, trinh sát đã bắt người này, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu.

Nhật Vy