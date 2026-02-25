Nguy kịch vì thói quen 20 năm 'mở mắt ra là uống rượu'

Hải PhòngThói quen "mở mắt ra là uống rượu" suốt 20 năm khiến người đàn ông 50 tuổi nôn ồ ạt cả lít máu, đối mặt với nguy cơ tử vong do suy đa tạng.

Ngày 25/2, bác sĩ Bùi Xuân Bắc, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết ê kíp đang theo dõi sát sao dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân sau nỗ lực giành lại sự sống.

Trái với tình trạng vật vã, kích thích, huyết áp tụt sâu và sốc mất máu lúc mới nhập viện, hiện tại tuần hoàn của ông tạm thời ổn định. Trước đó, các bác sĩ tiến hành nội soi tiêu hóa nhằm cầm máu ổ vỡ tĩnh mạch thực quản, đồng thời truyền cấp tốc gần 3 lít chế phẩm máu trong vòng 24 giờ.

Bác sĩ liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Gia đình thông tin bệnh nhân tiêu thụ hơn một lít rượu mỗi ngày trong hai thập kỷ qua. Riêng dịp Tết Nguyên đán, ông uống triền miên từ sáng đến tối. Người đàn ông vốn mang sẵn bệnh lý xơ gan do rượu và giãn vỡ tĩnh mạch thực quản nhưng vẫn không từ bỏ thói quen độc hại, dẫn đến biến chứng nôn ra máu lượng lớn ngay tại nhà.

Theo bác sĩ Bắc, gan của bệnh nhân đã hoàn toàn mất khả năng thải độc, thể hiện qua chỉ số men gan và nồng độ amoniac trong máu tăng vọt. Nền bệnh xơ gan mạn tính còn làm suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, khiến tiểu cầu rớt thê thảm và gây rối loạn đông máu nặng nề. Ê kíp điều trị từng hội chẩn liên chuyên khoa nhằm tìm cơ hội phẫu thuật nhưng cuối cùng phải từ bỏ. Bác sĩ đánh giá rủi ro trên bàn mổ quá lớn, bởi một can thiệp dao kéo nhỏ nhất cũng dư sức kích hoạt tình trạng xuất huyết ồ ạt, tước đoạt mạng sống người bệnh ngay lập tức.

Chuyên gia cảnh báo xơ gan do rượu là hậu quả của quá trình tổn thương gan kéo dài vì lạm dụng rượu bia. Khi bệnh đã tiến triển, chỉ một đợt uống rượu nhiều, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết cũng có thể kích hoạt biến chứng xuất huyết tiêu hóa nguy kịch, đe dọa trực tiếp tính mạng. Việc tiếp tục uống rượu sau khi đã được chẩn đoán xơ gan khiến tiên lượng bệnh xấu đi rất nhanh.

Người dân không lạm dụng rượu bia và tuyệt đối ngừng rượu khi đã có bệnh gan. Khi xuất hiện các dấu hiệu như nôn ra máu, đi ngoài phân đen, mệt lả, vàng da hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức. "Xuất huyết tiêu hóa do xơ gan có thể dẫn tới tử vong chỉ trong thời gian rất ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời", bác sĩ nói.

Thùy An