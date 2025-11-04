Nguy kịch sau khi tự dùng hơn 10 loại thuốc không nhãn mác

Phú ThọNgười phụ nữ 66 tuổi dùng hơn 10 loại thuốc không nhãn mác hàng ngày, sau đó nhập viện với các triệu chứng nghi đột quỵ não, nguy kịch.

Ngày 4/11, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết bệnh nhân được người thân phát hiện trong tình trạng gọi hỏi không đáp, đại tiểu tiện không tự chủ. Kết quả chụp chiếu ban đầu cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương não, chưa loại trừ khả năng viêm màng não, đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong túi bệnh nhân mang theo hàng chục loại thuốc khác nhau, nhiều gói không có bao bì hay nhãn mác rõ ràng. Người thân cho hay đây là số thuốc bà sử dụng hàng ngày, được mua từ nhiều nguồn khác nhau.

Các bác sĩ nhận định việc tự ý dùng nhiều loại thuốc không rõ thành phần có thể gây tương tác, ngộ độc hoặc làm nặng thêm bệnh lý nền, đặc biệt ở người cao tuổi. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên theo nguyện vọng gia đình.

Dược sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết thói quen sử dụng thuốc không theo đơn tiềm ẩn nhiều rủi ro. "Thuốc trôi nổi, không nhãn mác có thể chứa tạp chất, sai lệch hàm lượng hoạt chất, gây ngộ độc cấp tính, suy thận, xuất huyết tiêu hóa hoặc sốc phản vệ", bà nói.

Hơn chục loại thuốc không nhãn mác bệnh nhân tự ý sử dụng. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Nhiều người dân có thói quen tự mua thuốc khi chưa đi khám, thường dựa vào lời khuyên của người bán, người quen hoặc thông tin không chính thống trên mạng. Việc dùng thuốc theo "đơn truyền tay" hoặc tư vấn trực tuyến thiếu kiểm chứng khiến họ dễ sử dụng cùng lúc nhiều loại thuốc, gây quá liều hoặc phản ứng chéo.

Tự ý dùng thuốc còn khiến người bệnh không kiểm soát được thành phần và liều lượng, dẫn đến tương tác thuốc nguy hiểm, nhất là với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường.

Ngoài ra, việc dùng thuốc không theo chỉ định hoặc không đủ liều có thể khiến vi khuẩn kháng thuốc, làm giảm hiệu quả điều trị. Sử dụng thuốc trôi nổi, không đảm bảo bảo quản đúng cách còn ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của thuốc.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý dùng thuốchoặc làm theo lời mách miệng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Trước khi dùng, cần kiểm tra kỹ bao bì, nhãn mác, hạn dùng và số đăng ký, đồng thời tuân thủ đúng hướng dẫn của cán bộ y tế.

Thúy Quỳnh